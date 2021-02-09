Эксперты ВОЗ опровергли утечку вируса из лаборатории в Ухани

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения сочла маловероятной утечку вируса из лаборатории в Ухани, передает РИА Новости.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточного носителя. Также высока вероятность передачи вируса через упаковку замороженных продуктов, то есть в Китай его могли и завезти.

Третья по вероятности гипотеза – прямая передача человеку от летучих мышей.

Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в минувшую среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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