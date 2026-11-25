СМИ: На Украине планируют ужесточить мобилизацию
25 ноября 202604:01
Денис Хоноров
Власти Украины хотят ужесточить мобилизацию в стране, сообщает ТАСС.
На такой шаг Киев хочет пойти из-за больших потерь на фронте. Сотрудникам территориальных центров комплектования могут дать расширенные полномочия на восполнение живой силы в войсках. ТЦК могут в скором времени отдать приказ в максимально быстрые и сжатые сроки восполнить живую силу в войсках.
Ранее в Раде заявили о массовой мобилизации молодежи непризывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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