Миллиарды не помогут? Топ-менеджмент «Листвяжной» арестовали после визита Бастрыкина
Общественная огласка привела к аресту владельцев получившей печальную известность шахты «Листвяжная».
25 ноября на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области прогремел взрыв, причиной которого назвали взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Лишь спустя 20 дней после трагедии, унесшей 51 человеческую жизнь, Следственный комитет России сообщил о задержании миллиардера, совладельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, а также гендиректора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.
Обвинения руководству печально известной шахты предъявлены по части 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а также по части 2 статьи 201 УК (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие). Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи и десяти лет каждая.
Это произошло только после приезда в Кузбасс главы СК Александра Бастрыкина, где он встретился с членами семей погибших горняков. Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал шахтеров не замалчивать случаи пренебрежения техникой безопасности.
«С одной стороны государство должно усилить контроль и ответственность, прежде всего надзорных органов, а не руководства этих шахт. С другой стороны, необходимо проводить разъяснительную работу с самими горняками, в том числе и с членами их семей, говоря о том, что их жизнь дороже возникающих рисков. Чтобы люди сами проявляли сознательность и, если они видят, что нарушаются нормы их безопасности, сигнализировали об этом, не допуская возможность работы в таких условиях», - заявил он.
Ранее президент Владимир Путин подверг резкой критике работу директоров «СДС уголь». Он обратился лично к Федяеву, предположив, что в руководстве «только деньги считали». Об этом свидетельствуют и показания очевидцев: пострадавших и выживших шахтеров, а также родственников погибших. По их словам, датчики газа заклеивали скотчем, чтобы они не подавали сигналы. Кроме того, горняки жаловались на принуждение к работе, несмотря на превышения показателей метана.
Версию о намеренном повреждении датчиков газа в шахте Кузбасса «Листвяжная» проверяет Ростехнадзор, заявил представитель ведомства Андрей Виль в своем Telegram-канале. Ранее уже был задержан директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, а также его первый заместитель и начальник участка. Им предъявлены обвинения в рамках уголовного дела по части 2 статьи 217 УК (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ЧП с человеческими жертвами на шахте «Листвяжная» в Кузбассе может быть связано с ее «газообильностью», нарушением технологий и человеческим фактором, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
«Если где-то были нарушены правила эксплуатации оборудования, где-то была искра, при наличии метана мог произойти взрыв и поднять угольную пыль, которая тоже могла сдетонировать. Но я сомневаюсь, что там мог произойти взрыв. Хотя 11 погибших при возгорании и задымлении – это очень сильное ЧП. Скорее всего, это нарушение техники безопасности и человеческий фактор», - отметил глава угольного профсоюза.
Кроме того, суд уже арестовал одного из инспекторов местного отдела Ростехнадзора - Вячеслава Семыкина. Он отправлен под арест на два месяца, до 26 января. Его и коллегу Сергея Винокурова обвиняют в халатности. Следователи считают, что они составили акт о проверке шахты без выполнения работы. При этом первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов рассказал, что скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке, и могло стать причиной взрыва.
«Неужели на проверке могли не увидеть? Потенциальными причинами ЧП могут быть человеческий фактор, природные явления, то что недоглядели или попустительство работодателя. Могли упустить, могли не заметить, могли специально это сделать, потому что посчитали второстепенным», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
13 декабря спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная».
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