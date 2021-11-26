«Газа много, а нас заставляют»: Шахтеры рассказали о нарушениях на «Листвяжной»
Предварительной причиной взрыва в шахте на Кузбассе стало превышение концентрации метана.
Взрыв в шахте «Листвяжная», расположенной в городе Белово Кемеровской области, прогремел днем 25 ноября. В момент аварии под землей оставалось 285 рабочих, однако в самой шахте находилось больше 50 человек – утренняя бригада в этот момент сменяла ночную. По последним данным, 52 человека, которые были под землей, погибли.
Горноспасательные работы несколько раз останавливались из-за роста концентрации метана и повышения температуры внутри шахты, однако сейчас на месте работают три отделения Военизированной горноспасательной части. Предварительной причиной ЧП называют взрыва метана, об этом заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
Следователи уже провели ряд задержаний после аварии в «Листвяжной». Так, под арест попали директор шахты и его первый заместитель. По неофициальной информации, руководство неоднократно допускало работы в шахте при превышении концентрации метана, однако ТАСС со ссылкой на источник передает, что перед взрывом в шахте проводилась проверка, которая не обнаружила нарушений.
При этом очевидец событий, шахтер из Кемеровской области рассказал местному изданию Sib.fm, что шахта находилась в аварийном состоянии больше месяца.
«Я видел, что писали о том, что шахта в аварийном состоянии находилась уже неделю. Это смешно. Месяц, даже больше. Понимаете, это всё произошло потому, что в шахте нет вентиляции. Вот представь, спускаешься в шахту, и каждый раз думаешь о том, что будет, если у тебя кислород закончится», - описал состояние производства горняк.
Шахтер также подчеркнул, что около 10 горняков спасли свои же коллеги, а не спасатели. По его словам, сразу после взрыва горняки, которые еще не спустились вглубь шахты, начали вытаскивать своих товарищей на поверхность. В какой-то момент у них перестали работать кислородные самоспасатели, и они вынуждены были остаться наверху.
Ещё один шахтер пожаловался изданию Baza на руководство. «Кто выходил с ночной смены, говорят, что там все шлюза посносило взрывом, было сильное задымление, тяжело было дышать. Газа там было много, а нас, бывает, всё равно заставляют резать уголь, хотя это категорически запрещено», - рассказал он.
При этом неназванный источник ТАСС в технадзоре уже заявил, что превышений предельно допустимых показателей по метану вчера не было.
«Подумаешь, пыль»: В Росуглепрофе рассказали о возможном «хулиганстве» при проверке шахты в Кузбассе
К трагедии на шахте могло привести скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке, отметил накануне в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.
«Говорят, что собралась пыль на "исходящей". Ее не нашли "на свежей струе", и более сложные последствия не возникали. Мелочей не бывает. Некоторые, казалось бы, простые вещи имеют тяжелые последствия. Подумаешь, пыль, но если в сочетании со всем остальным пыль детонирует, получается совсем другая картина. Пыль надо убрать или ее определенного количества не должно быть. Могли упустить, могли не заметить, могли специально это сделать, потому что посчитали второстепенным», - предположил зампред Росуглепрофа.
В свою очередь, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук отверг версию о том, что причиной ЧП могло стать аварийное состояние шахты или устаревшее оборудование.
«Нет, у нас таких (аварийных – прим. НСН) шахт практически нет. Мы закрыли 203 угольных предприятия, потом еще 13. Шахты, которые были старые и опасные, где было старое оборудование и несоответствие современным технологиям и требованиям безопасности, были закрыты. Другое дело, что технологии отработки пластов остались старые, только наполненные новым содержанием», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее во время поисковой операции были обнаружены тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации ЧП на шахте «Листвяжная».
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