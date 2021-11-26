«Газа много, а нас заставляют»: Шахтеры рассказали о нарушениях на «Листвяжной»

Следователи уже провели ряд задержаний после аварии в «Листвяжной». Так, под арест попали директор шахты и его первый заместитель. По неофициальной информации, руководство неоднократно допускало работы в шахте при превышении концентрации метана, однако ТАСС со ссылкой на источник передает, что перед взрывом в шахте проводилась проверка, которая не обнаружила нарушений.

При этом очевидец событий, шахтер из Кемеровской области рассказал местному изданию Sib.fm, что шахта находилась в аварийном состоянии больше месяца.

«Я видел, что писали о том, что шахта в аварийном состоянии находилась уже неделю. Это смешно. Месяц, даже больше. Понимаете, это всё произошло потому, что в шахте нет вентиляции. Вот представь, спускаешься в шахту, и каждый раз думаешь о том, что будет, если у тебя кислород закончится», - описал состояние производства горняк.

Шахтер также подчеркнул, что около 10 горняков спасли свои же коллеги, а не спасатели. По его словам, сразу после взрыва горняки, которые еще не спустились вглубь шахты, начали вытаскивать своих товарищей на поверхность. В какой-то момент у них перестали работать кислородные самоспасатели, и они вынуждены были остаться наверху.

Ещё один шахтер пожаловался изданию Baza на руководство. «Кто выходил с ночной смены, говорят, что там все шлюза посносило взрывом, было сильное задымление, тяжело было дышать. Газа там было много, а нас, бывает, всё равно заставляют резать уголь, хотя это категорически запрещено», - рассказал он.

При этом неназванный источник ТАСС в технадзоре уже заявил, что превышений предельно допустимых показателей по метану вчера не было.