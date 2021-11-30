Ростехнадзор проверит сообщение о намеренном повреждении датчиков на «Листвяжной»

Версия о намеренном повреждении датчиков газа в шахте Кузбасса «Листвяжная» будет проверена. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Виль отметил, что информация о намеренном повреждении датчиков появилась в СМИ со ссылкой на сообщения шахтёров и родственников погибших.