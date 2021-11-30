Ростехнадзор проверит сообщение о намеренном повреждении датчиков на «Листвяжной»
Версия о намеренном повреждении датчиков газа в шахте Кузбасса «Листвяжная» будет проверена. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале.
Виль отметил, что информация о намеренном повреждении датчиков появилась в СМИ со ссылкой на сообщения шахтёров и родственников погибших.
В Сибирском управлении Ростехнадзора заявили, что в ходе проверок инспекторы не обнаружили случаев массового выхода датчиков из строя. Также в Ростехнадхор не поступало сообщений о намеренном изменении настроек систем в шахтах.
Взрыв на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября. В результате ЧП погибли 51 человек. Официальная причина аварии – взрыв метано-воздушной смеси из-за искры.
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