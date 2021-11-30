Ростехнадзор проверит сообщение о намеренном повреждении датчиков на «Листвяжной»

Версия о намеренном повреждении датчиков газа в шахте Кузбасса «Листвяжная» будет проверена. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Виль отметил, что информация о намеренном повреждении датчиков появилась в СМИ со ссылкой на сообщения шахтёров и родственников погибших.

Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная»

В Сибирском управлении Ростехнадзора заявили, что в ходе проверок инспекторы не обнаружили случаев массового выхода датчиков из строя. Также в Ростехнадхор не поступало сообщений о намеренном изменении настроек систем в шахтах.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября. В результате ЧП погибли 51 человек. Официальная причина аварии – взрыв метано-воздушной смеси из-за искры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Взрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры