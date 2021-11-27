Суд арестовал всех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»

Также арестованы до 25 января 2022 года директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молоствов. Оба вину не признали. Махракову инкриминируют ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), Молоствову - ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Два главных госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, также арестованы на два месяца - до 26 января 2022 года. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутеневв беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал шахтеров жаловаться на нарушения.

«С одной стороны государство должно усилить контроль и ответственность, прежде всего надзорных органов, а не руководства этих шахт. С другой стороны, необходимо проводить разъяснительную работу с самими горняками, в том числе и с членами их семей, говоря о том, что их жизнь дороже возникающих рисков. Чтобы люди сами проявляли сознательность и, если они видят, что нарушаются нормы их безопасности, сигнализировали об этом, не допуская возможность работы в таких условиях», - заключил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле.

