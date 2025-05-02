Тишковец: Снегопад в Москве побил рекорд 116-летней давности
Рекорд по осадкам 116-летней давности побит в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее на столичный регион обрушился рекордный снегопад, из-за непогоды упали деревья, повреждены автомобили и провода.
«1-го мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 мм, на Балчуге – 22 мм, Тушино – 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
По словам Тишковца, за прошедшую ночь в столице выпало еще 4 мм осадков, это превысило прежний максимум 1909 года – 21 мм.
Ранее ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Московской области за сутки выпало 24 мм снега, это рекорд с 1902 года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru