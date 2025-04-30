В России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут

Блэкаут в Южной Европе говорит об уязвимости энергосистем перед экстремальными природными факторами и необходимости модернизировать структуру, заявил руководитель направления «Комплексные решения» Ippon Илья Лазарев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Лазарев напомнил, что за последние десятилетия в Европе старались уйти от традиционной генерации электроэнергии к производству из возобновляемых источников. При этом есть мнения о том, что там сильно поспешили с этим из-за износа энергосети.

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По словам эксперта, и сильный износ, и переход на альтернативную энергию, и аномальная погода вместе могли спровоцировать такой блэкаут.

Также Лазарев отметил, что по сравнению с европейской, российская энергосистема намного более устойчивая.

Ранее, 28 апреля, массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЭнергетикаИспания

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