В России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут

Блэкаут в Южной Европе говорит об уязвимости энергосистем перед экстремальными природными факторами и необходимости модернизировать структуру, заявил руководитель направления «Комплексные решения» Ippon Илья Лазарев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Лазарев напомнил, что за последние десятилетия в Европе старались уйти от традиционной генерации электроэнергии к производству из возобновляемых источников. При этом есть мнения о том, что там сильно поспешили с этим из-за износа энергосети.