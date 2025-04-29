В Москве прохладная погода с дождями сохранится до вторых майских выходных, включая 9 Мая, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Достоверность прогнозов выше пяти-семи дней не очень велика. Поэтому прогноз на 9 Мая пока только предварительный. На европейской территории страны можно ожидать сохранения прохладной погоды с дождями. В Москве температура на 2-4 градуса ниже нормы будет держаться до второй праздничной четырехдневки. Жители Урала и Сибири могут рассчитывать на более благоприятное 9 Мая из-за циклона», - рассказал он.

1 и 2 мая москвичам лучше отказаться от шашлыков на природе из-за погоды, ожидаются дождь, ветер и не более 10 градусов тепла, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

