В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
Чрезвычайное положение объявили в городе Крайстчерч и одном из районов в Новой Зеландии из-за масштабного наводнения на фоне дождя. Об этом пишет газета New Zealand Herald.
«В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение», - отмечает издание.
Кроме того, на столицу страны Веллингтон обрушился сильный ветер со скоростью около 150 км/ч. Из-за стихии были повреждены крыши, повалены деревья и перекрыты дороги. Также в аэропорту города отменили рейсы по меньшей мере до 18:00 (09:00 мск), а сотни местных жителей остались без электричества.
Ранее режим ЧС ввели в американском городе Мемфис, который оказался серьезно затоплен из-за мощных осадков, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru