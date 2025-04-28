Россиян предупредили о нашествии комаров в мае
Теплая зима и дождливая весна может спровоцировать массовый выход кровососущих насекомых в мае, заявил НСН Вадим Марьинский.
В ближайшие недели в Центральной России может одновременно проснуться огромное число комаров из-за мягкой зимы и теплой погоды весной, заявил НСН научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Оптимальными местами для развития личинок кровососущих комаров являются весенние лужи. Все зависит от температуры воды. Чем она выше, тем развитие идет быстрее. Когда случается мягкая зима, как в этом году, количество успешно перезимовавших самок кровососущих комаров и яиц может быть больше, чем обычно. Но дальше все зависит от весенней погоды. Если весна будет холодная и сухая, и не будет большого количества теплых луж, то личинкам комаров просто негде будет развиваться. Тогда комаров не будет больше, чем обычно. Если же весна будет теплая и дождливая, весенних луж будет много, тогда действительно есть риск, что в середине мая или во второй его половине случится одновременный массовый выход взрослых кровососущих комаров», - рассказал он.
При этом Марьинский уточнил, что российский климат защищает население от всех возможных болезней, переносимых комарами, поэтому даже если насекомых будет больше, чем обычно – это ничем не грозит.
«Мы, конечно, все время жалуемся на наш климат, что у нас такая долгая зима, снег, мороз, но на самом деле эта долгая зима замечательно защищает нас от огромного количества тропических и субтропических болезней, переносимых кровососущими насекомыми. Поэтому если вас в Центральной части европейской России укусил комар, то это кроме как просто неприятными ощущениями ничем не грозит. Если у вас, конечно, нет аллергии на укусы комаров. Поэтому, если вдруг кровососущих комаров будет больше, то это просто значит, что нужно будет чаще пользоваться репеллентами, отпугивающими комаров, когда вы идете в лес, а в доме не забывать пользоваться фумигаторами и другими средствами защиты от них», - подытожил собеседник НСН.
Ранее французские власти объявили о введении экстренных мер в связи с масштабной вспышкой лихорадки чикунгунья на заморской территории Реюньон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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