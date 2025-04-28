При этом Марьинский уточнил, что российский климат защищает население от всех возможных болезней, переносимых комарами, поэтому даже если насекомых будет больше, чем обычно – это ничем не грозит.

«Мы, конечно, все время жалуемся на наш климат, что у нас такая долгая зима, снег, мороз, но на самом деле эта долгая зима замечательно защищает нас от огромного количества тропических и субтропических болезней, переносимых кровососущими насекомыми. Поэтому если вас в Центральной части европейской России укусил комар, то это кроме как просто неприятными ощущениями ничем не грозит. Если у вас, конечно, нет аллергии на укусы комаров. Поэтому, если вдруг кровососущих комаров будет больше, то это просто значит, что нужно будет чаще пользоваться репеллентами, отпугивающими комаров, когда вы идете в лес, а в доме не забывать пользоваться фумигаторами и другими средствами защиты от них», - подытожил собеседник НСН.

Ранее французские власти объявили о введении экстренных мер в связи с масштабной вспышкой лихорадки чикунгунья на заморской территории Реюньон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».