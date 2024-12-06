«С разведкой на равных»: Почему Хинштейна стал врио главы Курской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области, поскольку в кризисной ситуации должна быть фигура, которая имеет много связей в верхушке власти, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН.

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление». Журавлев считает, что Хинштейна назначили, поскольку он находится на «другом уровне».