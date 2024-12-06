«С разведкой на равных»: Почему Хинштейна стал врио главы Курской области
Александр Хинштейн имеет большое уважение в силовых структурах и Администрации президента, он в любой момент может «поднять трубку и позвонить», отметил в эфире НСН Дмитрий Журавлев.
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области, поскольку в кризисной ситуации должна быть фигура, которая имеет много связей в верхушке власти, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление». Журавлев считает, что Хинштейна назначили, поскольку он находится на «другом уровне».
«Алексей Смирнов для своих возможностей справился, как мне кажется, довольно прилично, потому что возможностей у него было не так много. Он не такая крупная фигура, как Хинштейн. Думаю, смена с этим и связана, что в этой ситуации должна быть фигура, которая может легко поднять любую трубку и легко позвонить. Потому что он бывший советник главы Росгвардии. К нему с огромным уважением относятся и в силовых структурах, и в Администрации президента. Я видел как-то, как Хинштейн шел с главой нашей разведки, просто спускался по лестнице. Они говорили на равных. Я не слышал, о чем они говорили, но это был разговор равных людей. Уровень другой, а, похоже, задачи настолько масштабные, что нужен этот самый другой уровень», - сказал Журавлев.
При этом он отметил, что для Хинштейна такое назначение стало карьерным рывком, поскольку он выходит из законодательной власти в исполнительную, что считается повышением в России.
«Для рядового депутата это, конечно, огромный рывок. Но Хинштейн, как мы только что говорили, не совсем рядовой депутат. Здесь может быть другое – для этого развития вверх просто не оказалось другого направления. И в этом смысле это все равно карьерный рывок, потому что он выходит из законодательной власти в исполнительную, что в России всегда повышение», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Журавлев подчеркнул, что врио Курской области предстоит очень сложная задача на новом посту.
«Ему предстоит очень трудная задача. Освобождать территорию будет не он, конечно, это задача военных, но их нужно будет интегрировать обратно. Украинцы, где смогли, сделали очень много плохого. Они не так много захватили, но все-таки… Нужно восстанавливать, строить, организовывать. Задача очень сложная. Тем более Курская область не последняя, но и явно не самая богатая, чтобы все решить. Понятно, что решать будут через федеральные власти. Понятно, что поддержка президента в этом будет абсолютной. Но все равно роль губернатора тоже будет большой и по получению этих денег, и перераспределению этих денег по потребностям внутри области», - добавил Журавлев.
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов растерялся в первые дни после вторжения ВСУ на территорию региона, а потом у него не получилось выстроить коммуникацию с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на вызовы, передает «Радиоточка НСН».
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