«Потерялся»: Отставку Смирнова связали с его действиями после вторжения ВСУ

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов растерялся в первые дни после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона, а потом у него не получилось выстроить коммуникацию с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на вызовы, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».