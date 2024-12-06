«Потерялся»: Отставку Смирнова связали с его действиями после вторжения ВСУ
Экс-губернатор Курской области Смирнов оказался не готов к событиям, которые произошли 6 августа, в отличие от губернатора Белгородской области, отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов растерялся в первые дни после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона, а потом у него не получилось выстроить коммуникацию с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на вызовы, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».
«Думаю, что Смирнов, может быть, был бы среднестатистическим губернатором в обычной инерционной ситуации. К чему, наверное, он и готовился… И такое было впечатление в первые дни вторжения на территорию региона, что он как-то потерялся. Потому что есть пример другого приграничного региона – Белгородской области – где Вячеслав Гладков демонстрирует просто эталонную коммуникацию с избирателями, показывает высокий уровень эффективности, быстрое реагирование, эмпатию и результативность. У Смирнова так не получилось. Я так понимаю, что ему реально очень сильно пытались помочь, его поддерживали, но, видимо, человек не очень готов оказался», – сказал Минченко.
Вместе с тем он отметил, что Хинштейн является целеустремленным человеком с хорошими коммуникативными навыками.
«Александра Хинштейна я знаю давно – это человек очень жесткий, целеустремленный, плюс с очень хорошими коммуникативными навыками. При этом его назначение было неожиданным», – добавил он.
Когда Смирнов был назначен, Курская область подвергалась многочисленным обстрелам со стороны ВСУ, а 6 августа в Суджанском районе началось вторжение украинской армии на территорию региона. При этом последние недели Смирнова в должности запомнились протестными акциями жителей приграничных районов, которые они проводили в Курске. Люди хотели привлечь внимание к проволочкам с оформлением выплат и недостаточным компенсациям за потерю жилья, передает «Радиоточка НСН».
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