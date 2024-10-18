«Грязная бомба» или ракеты: В Киеве опровергли заявления о создании ядерного оружия
В ближайшие годы Украина не сможет создать ядерное оружие, поскольку не обладает достаточными ресурсами, однако в России не исключили, что Киев создаст «грязную бомбу».
После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, что альтернативой членства Украины в НАТО может быть только наличие у Киева ядерного оружия, немецкое издание Bild сообщило: несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия.
Зеленский уточнил, что Украина выбирает путь вступления в НАТО, а не ядерное оружие. Однако из материала газеты следовало, что если приказ поступит, первую ядерную бомбу создадут через несколько недель. Эти заявления официально опроверг спикер МИД Украины Георгий Тихий.
СОЗДАНИЕ "ГРЯЗНОЙ БОМБЫ"
Как напомнил Тихий, Украина отказалась от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала и с 1994 года остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения», - заявил Тихий.
В 1991 году Украина, которое унаследовала советское ядерное оружие, занимала третье место в мире по количеству ядерных боеголовок после России и США. Ее арсенал насчитывал 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с шестью боеголовками каждая и 38 тяжелых бомбардировщиков. Затем, в результате давления США, президент Украины Леонид Кравчук отказался от планов по сохранению ядерного оружия в стране и подписал соглашение о передаче России советских ядерных вооружений. Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривающей совместное проведение военных учений со структурами альянса в мероприятиях по поддержанию мира.
Комментируя статью Bild, военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал реакцию украинского МИД ожидаемой, отметив, что для восстановления запасов ядерного оружия в Украине сегодня нет необходимых мощностей и ресурсов. Однако добавил, что у киевского режима есть компоненты для «грязной бомбы».
«За последние пару лет через Польшу и Румынию на территорию Украины ввозилось немало отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива. Для изготовления так называемой "грязной бомбы" и химических провокаций материала более, чем достаточно», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что Киев неоднократно запрашивал у партнеров средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов. Так, в 2022 году США передали Украине более 220 тысяч ампул с антидотом фосфорорганических отравляющих веществ.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со своей стороны также заявил РИА Новости, что создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, поскольку у Киева нет компетенций, материалов и оборудования.
«Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено», - сказал он.
Как сообщил Telegram-каналу Mash военкор Роман Алехин, у Украины нет возможности создать ядерное оружие и благодарить за это следует США, поскольку именно Вашингтон добился полного ядерного разоружения страны. При этом физик-теоретик Борис Марцинкевич в беседе с Mash пояснил, что как минимум в течение ближайших 15 лет Киев не сможет создать классическое ядерное оружие. По его словам, единственное ядерное оружие, которое может быть у Киева, — это «грязная бомба», собранная из радиоактивных отходов с зоны Чернобыльской АЭС. Однако ее применение опасно для Украины, поскольку возможен потенциальный ответный удар ядерным оружием, кроме того ветер способен сдуть опасные частицы в сторону стран Европы, соседствующих с Украиной.
«НЕЯДЕРНЫЙ СДЕРЖИВАЮЩИЙ ПАКЕТ»
Ранее на неделе Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает пять пунктов. Это не только приглашение Украины в НАТО еще до завершения спецоперации, но также размещение на территории страны «неядерного сдерживающего пакета».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что в плане Зеленского нет новой информации. Более того, такие предложения не способны остановить конфликт, а могут лишь привести к его временной заморозке. Политолог также добавил, что в плане нет «исторического компромисса» для России, а для Запада он еще «далеко не продуман».
«Запад готов, видимо, дать гарантии, но об этом никто в открытую пока не говорит. Посмотрим, какая последует реакция американского президента Байдена, когда представленный план Зеленского будет обсуждаться на уровне западных лидеров. После этого можно будет понять, как Запад к нему относится. Но, во всяком случае, план Зеленского никак не сходится с тем, что предлагает, например, премьер Венгрии Орбан в плане того, как остановить конфликт на Украине», – указал собеседник НСН.
Как полагает издание The Times, президент Украины мог иметь в виду создание потенциала баллистических ракет, достигающих целей большом расстоянии. В материале издания отмечается, что этот пункт «плана победы», вероятно, включает в себя увеличение поставок союзниками такого оружия и помощь в развитии своего производства.
Между тем министерство обороны США заявило, что не сможет увеличить поставки вооружений Украине, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. Как следует из материала газеты The New York Times, невозможность подобных поставок связана с тем, что это оружие уже зарезервировано для американских войск для использования в возможных конфликтах на Ближнем Востоке и в Азии обороноспособности самих Штатов.
Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата также сообщала, что и Евросоюз не способен поставить Украине достаточно оружия, потому продолжает финансировать ее оборонный сектор.
«Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине», — также сказал источник издания.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине может стать большой ошибкой Запада. По его словам, такое оружие несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза и может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями, напоминает «Радиоточка НСН».
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