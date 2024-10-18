СОЗДАНИЕ "ГРЯЗНОЙ БОМБЫ"

Как напомнил Тихий, Украина отказалась от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала и с 1994 года остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения», - заявил Тихий.

В 1991 году Украина, которое унаследовала советское ядерное оружие, занимала третье место в мире по количеству ядерных боеголовок после России и США. Ее арсенал насчитывал 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с шестью боеголовками каждая и 38 тяжелых бомбардировщиков. Затем, в результате давления США, президент Украины Леонид Кравчук отказался от планов по сохранению ядерного оружия в стране и подписал соглашение о передаче России советских ядерных вооружений. Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривающей совместное проведение военных учений со структурами альянса в мероприятиях по поддержанию мира.

Комментируя статью Bild, военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал реакцию украинского МИД ожидаемой, отметив, что для восстановления запасов ядерного оружия в Украине сегодня нет необходимых мощностей и ресурсов. Однако добавил, что у киевского режима есть компоненты для «грязной бомбы».

«За последние пару лет через Польшу и Румынию на территорию Украины ввозилось немало отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива. Для изготовления так называемой "грязной бомбы" и химических провокаций материала более, чем достаточно», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что Киев неоднократно запрашивал у партнеров средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов. Так, в 2022 году США передали Украине более 220 тысяч ампул с антидотом фосфорорганических отравляющих веществ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со своей стороны также заявил РИА Новости, что создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, поскольку у Киева нет компетенций, материалов и оборудования.

«Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено», - сказал он.

Как сообщил Telegram-каналу Mash военкор Роман Алехин, у Украины нет возможности создать ядерное оружие и благодарить за это следует США, поскольку именно Вашингтон добился полного ядерного разоружения страны. При этом физик-теоретик Борис Марцинкевич в беседе с Mash пояснил, что как минимум в течение ближайших 15 лет Киев не сможет создать классическое ядерное оружие. По его словам, единственное ядерное оружие, которое может быть у Киева, — это «грязная бомба», собранная из радиоактивных отходов с зоны Чернобыльской АЭС. Однако ее применение опасно для Украины, поскольку возможен потенциальный ответный удар ядерным оружием, кроме того ветер способен сдуть опасные частицы в сторону стран Европы, соседствующих с Украиной.