Кадыров: До окончания спецоперации осталось недолго

«Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца», — указал политик.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года. По его словам, Запад «встанет на колени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

