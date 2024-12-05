Кадыров: До окончания спецоперации осталось недолго

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания специальной военной операции на Украине осталось недолго, сообщает РИА Новости.

Кадыров обратился к Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию

«Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца», — указал политик.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года. По его словам, Запад «встанет на колени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры