Кадыров: До окончания спецоперации осталось недолго
5 декабря 202400:33
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания специальной военной операции на Украине осталось недолго, сообщает РИА Новости.
«Но если меня спросить, то я не хочу, чтобы эта война, пока эти шайтаны живы, закончилась. Я хочу добить до конца», — указал политик.
Ранее Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года. По его словам, Запад «встанет на колени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru