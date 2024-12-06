ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 485 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 38 485 военнослужащих.

Также российские войска подбили 232 танка, 169 БМП и 123 БТР, 1230 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК и 72 станции РЭБ, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 1092 автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает RT.

