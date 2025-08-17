«Крайняя мера»: В России изменят критерии изъятия бесхозных земель
Это произойдет с 1 сентября 2025 года.
В России изменили критерии, по которым земельный участок можно считать заброшенным. Осенью в силу вступят и изменения, касающиеся принципов изъятия таких участков. Депутаты говорят, что это станет крайней мерой и возможно будет осуществить поэтапно и только по решению суда.
ПРИЧИНЫ ИЗЪЯТИЯ
С 1 сентября 2025 года в России введут новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Так, по словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, причиной для изъятия таких земель будет считаться отсутствие возведенного и зарегистрированного в установленные сроки объекта. Пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство.
Кроме того, землю смогут изъять, если захламленная территория не была убрана в течение года, добавил политик. По данным РИА Новости, еще одной причиной станет зарастание территории сорняками высотой свыше 1 м или ненадлежащее содержание построек, а также отсутствие окон.
Депутат отметил, что прибегать к изъятию будут в случае, если собственник проигнорирует требования профильных органов. Процедура изъятия будет запускаться через суд. Колунов подчеркнул, что изъятие станет крайней мерой.
«Сегодня целевое назначение использования садовых и огородных земельных участков установлено непосредственно федеральным законодательством. При этом в соответствии с законом основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно — выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Новые поправки в закон, инициатором которых являлся Росреестр, установили признаки и сроки неосвоения земельных участков данных видов», - объяснил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он отметил, что заброшенные садовые и огородные участки, а также участки на землях городских поселений представляют большую проблему для соседей таких собственников. Захламление и зарастание сорняками этих участков влияет на рыночную стоимость и благоустроенность окружающих земель, добавил юрист.
Хаминский подчеркнул, что по закону, который вступил в силу в марте 2025 года, у собственников таких участков будет три года на то, чтобы привести земли в надлежащее состояние и начать их использовать согласно целевому назначению.
ШТРАФЫ
Юрист Александр Хаминский также рассказал изданию, что за неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность.
«Штраф для граждан составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года», - уточнил он.
До этого депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что в России за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тысяч рублей. По его словам, признание территории заброшенной будет проходить поэтапно.
«Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остается заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Изъятие участка возможно только по решению суда — и лишь в случае, если участок так и не приведен в порядок. Земля после этого выставляется на публичные торги. Бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий уже не имеет», - сказал он в беседе с RT, отметив, что параллельно Росреестр сможет отправить сведения в уполномоченный орган, который вправе обратиться в суд.
В свою очередь юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН поддержала усиление контроля за неосвоенными участками. По ее словам, новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.
«Конкретизация признаков заброшенного участка — это хорошо, но вопрос, зарос он или нет — сложный. Раньше многие могли попасть под этот термин, сейчас уже появились более четкие критерии, и это плюс. Чтобы исключить злоупотребления, нужно смотреть уже на практику применения этих нормативов. Ситуации надо рассматривать индивидуально, потому что у людей может не хватать времени и денег на уход за всей территорией. Участок может быть частично заросшим и не быть заброшенным, а некоторые предпочитают растить деревья. Если на каком-то участке не смогли навести порядок за один сезон, в том числе и из-за болезни, то его могут легко восстановить в следующем году», - подчеркнула она.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН сообщил, что сегодня в стране опять активно орудуют рейдеры, желающие заполучить землю граждан.
