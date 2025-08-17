«Крайняя мера»: В России изменят критерии изъятия бесхозных земель

ПРИЧИНЫ ИЗЪЯТИЯ

С 1 сентября 2025 года в России введут новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Так, по словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, причиной для изъятия таких земель будет считаться отсутствие возведенного и зарегистрированного в установленные сроки объекта. Пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, землю смогут изъять, если захламленная территория не была убрана в течение года, добавил политик. По данным РИА Новости, еще одной причиной станет зарастание территории сорняками высотой свыше 1 м или ненадлежащее содержание построек, а также отсутствие окон.