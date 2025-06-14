Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

Как отметила Яковлева в беседе с «Лентой.ру», если нарушение правил разведения костра выявят на приусадебном участке, в саду или на даче, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Отмечается, что при введении особого режима пожарной опасности санкции могут вырасти до 60 тысяч рублей.

Ранее юрист Мария Свиридова заявила НСН, что новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.

