Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

Использовать открытый огонь на даче или в частном дворе можно только на расстоянии не менее 15 метров от построек, а мангал можно установить в пяти метрах от строений, напоминает экономист, юридический консультант Алена Яковлева.

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Как отметила Яковлева в беседе с «Лентой.ру», если нарушение правил разведения костра выявят на приусадебном участке, в саду или на даче, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Отмечается, что при введении особого режима пожарной опасности санкции могут вырасти до 60 тысяч рублей.

Ранее юрист Мария Свиридова заявила НСН, что новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.

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ФОТО: РИА Новости
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