В Иране против протестующих применяют боевые патроны

Акции охватили уже более 340 городов во всех провинциях страны. Количество участников на улицах Тегерана достигает полумиллиона. Происходят жёсткие столкновения: силовики применяют против гражданских боевые патроны и слезоточивый газ, есть погибшие — предварительно не менее 45 человек, включая четверых детей.

В ответ протестующие поджигают религиозные и государственные здания, а также имущество сил Басиджей — одна из пяти сил в составе КСИР. Задержано уже более двух тысяч человек. Власти ответили почти полным отключением интернета и мобильной связи, пытаясь изолировать страну.

На этом фоне президент США Дональд Трамп предупредил о «сильном ударе» в случае убийств протестующих, что спровоцировало в западных соцсетях слухи о возможной военной операции.

На фоне заявлений США о поддержке протестов в Иране верховный лидер страны готовится к побегу в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

