В Иране против протестующих применяют боевые патроны
Волна протестов набирает силу в Иране, сообщает Telegram-канал Mash.
Акции охватили уже более 340 городов во всех провинциях страны. Количество участников на улицах Тегерана достигает полумиллиона. Происходят жёсткие столкновения: силовики применяют против гражданских боевые патроны и слезоточивый газ, есть погибшие — предварительно не менее 45 человек, включая четверых детей.
В ответ протестующие поджигают религиозные и государственные здания, а также имущество сил Басиджей — одна из пяти сил в составе КСИР. Задержано уже более двух тысяч человек. Власти ответили почти полным отключением интернета и мобильной связи, пытаясь изолировать страну.
На этом фоне президент США Дональд Трамп предупредил о «сильном ударе» в случае убийств протестующих, что спровоцировало в западных соцсетях слухи о возможной военной операции.
На фоне заявлений США о поддержке протестов в Иране верховный лидер страны готовится к побегу в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Задержаны 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге
- Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
- Трамп: Куба висит на волоске
- Долина освободила квартиру, которую купила Лурье
- В Иране против протестующих применяют боевые патроны
- СМИ: В Париже прошли переговоры Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
- Рубио обсудит с Данией и Гренландией вопросы безопасности острова
- Трамп поддержал ICE после убийства участницы протестов в Миннеаполисе
- США сохранил рекомендации по поездкам в Россию и Украину
- Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru