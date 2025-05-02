В Госдуме призвали запретить в РФ продажу одноразовых мангалов
По мнению депутата Виталия Милонова, массовое нашествие отдыхающих оборачивается для природы катастрофой.
В России для защиты экологии предложили запретить продажу одноразовых мангалов. В преддверии майских праздников россиян также предупредили о том, что на даче нельзя жарить шашлыки вне специально оборудованных мест. При этом в России за жарку шашлыков на балконе грозит штраф.
МИЛОНОВ ПРОТИВ ДЕШЕВЫХ МАНГАЛОВ
2 мая депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Он призвал сделать это для защиты природы. Копия обращения политика на имя главы Минприроды Александра Козлова имеется в распоряжении RT.
«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», - заметил Милонов.
Он добавил, что предмет за 200-300 рублей проще выкинуть после приготовления шашлыка, чем использовать повторно. По мнению депутата, массовое нашествие отдыхающих становится для природы катастрофой.
«Прошу Вас поспособствовать искоренению и дальнейшему вытеснению из свободной продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для приготовления пищи на открытом воздухе в пользу многоразовых приспособлений, которые не наносят вред природе», - говорится в обращении политика.
К тому же Милонов призвал обязать местные власти народных курортных локаций создать спецплощадки для проведения пикников, которые включали бы в себя столы, мусорные контейнеры и мангалы.
ШТРАФЫ ЗА ШАШЛЫКИ
В преддверии майских праздников в МЧС предупредили россиян о том, что на даче нельзя жарить шашлыки вне оборудованных мангалов. Согласно официальным документам ведомства, мангал можно отнести к категории специальных несгораемых емкостей для приготовления пищи, при этом он должен быть установлен на расстоянии не менее пяти метров от строений.
К тому же отмечается, что в радиусе двух метров от мангала не должно быть мусора, сухой травы или других легко воспламеняющихся материалов, передает ТАСС.
В МЧС подчеркнули, что человек, который использует открытый огонь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения для оперативной локализации возгорания и телефон для экстренного вызова пожарных.
При этом в случае введения особого противопожарного режима в регионе разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков на мангалах, будет запрещено. Кроме того, запрет коснется разведения костров и сжигания отходов.
До этого депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что за разведение открытого огня в квартире и прочих местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, в России грозит штраф до 400 тысяч рублей. По его словам, это считается нарушением требований пожарной безопасности.
Политик добавил, что, согласно текущему противопожарному регламенту, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах, напоминает РИА Новости.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН призвал москвичей 1 и 2 мая отказаться от приготовления шашлыков на природе из-за погоды, так как в регионе в эти дни, по его словам, ожидаются дождь, ветер и не более 10 градусов тепла.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студия Rockstar Games перенесла выход GTA 6 на 2026 год
- Депутат Милонов призвал запретить одноразовые мангалы
- Самым прибыльным фильмом 2024 года стала «Головоломка 2»
- СМИ: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
- В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина
- В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской организацией
- Балерина Кретова стала первой в истории примой сразу трех театров
- СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы
- «Манчестер Юнайтед» поздравил Дэвида Бекхэма с 50-летием
- МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru