В Госдуме призвали запретить в РФ продажу одноразовых мангалов

МИЛОНОВ ПРОТИВ ДЕШЕВЫХ МАНГАЛОВ

2 мая депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Он призвал сделать это для защиты природы. Копия обращения политика на имя главы Минприроды Александра Козлова имеется в распоряжении RT.

«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», - заметил Милонов.