В Госдуме призвали запретить в РФ продажу одноразовых мангалов

По мнению депутата Виталия Милонова, массовое нашествие отдыхающих оборачивается для природы катастрофой. 

В России для защиты экологии предложили запретить продажу одноразовых мангалов. В преддверии майских праздников россиян также предупредили о том, что на даче нельзя жарить шашлыки вне специально оборудованных мест. При этом в России за жарку шашлыков на балконе грозит штраф.

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МИЛОНОВ ПРОТИВ ДЕШЕВЫХ МАНГАЛОВ

2 мая депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Он призвал сделать это для защиты природы. Копия обращения политика на имя главы Минприроды Александра Козлова имеется в распоряжении RT.

«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», - заметил Милонов.

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Он добавил, что предмет за 200-300 рублей проще выкинуть после приготовления шашлыка, чем использовать повторно. По мнению депутата, массовое нашествие отдыхающих становится для природы катастрофой.

«Прошу Вас поспособствовать искоренению и дальнейшему вытеснению из свободной продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для приготовления пищи на открытом воздухе в пользу многоразовых приспособлений, которые не наносят вред природе», - говорится в обращении политика.

К тому же Милонов призвал обязать местные власти народных курортных локаций создать спецплощадки для проведения пикников, которые включали бы в себя столы, мусорные контейнеры и мангалы.

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ШТРАФЫ ЗА ШАШЛЫКИ

В преддверии майских праздников в МЧС предупредили россиян о том, что на даче нельзя жарить шашлыки вне оборудованных мангалов. Согласно официальным документам ведомства, мангал можно отнести к категории специальных несгораемых емкостей для приготовления пищи, при этом он должен быть установлен на расстоянии не менее пяти метров от строений.

К тому же отмечается, что в радиусе двух метров от мангала не должно быть мусора, сухой травы или других легко воспламеняющихся материалов, передает ТАСС.

В МЧС подчеркнули, что человек, который использует открытый огонь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения для оперативной локализации возгорания и телефон для экстренного вызова пожарных.

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При этом в случае введения особого противопожарного режима в регионе разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков на мангалах, будет запрещено. Кроме того, запрет коснется разведения костров и сжигания отходов.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что за разведение открытого огня в квартире и прочих местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, в России грозит штраф до 400 тысяч рублей. По его словам, это считается нарушением требований пожарной безопасности.

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Политик добавил, что, согласно текущему противопожарному регламенту, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах, напоминает РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН призвал москвичей 1 и 2 мая отказаться от приготовления шашлыков на природе из-за погоды, так как в регионе в эти дни, по его словам, ожидаются дождь, ветер и не более 10 градусов тепла.

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ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
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