Депутат Чернышов предложил уведомлять семьи о возможном изъятии участка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, предложив в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Уточняется, что 1 марта 2025 года вступает в силу закон об изъятии неиспользуемых земель, что позволит вовлечь в оборот заброшенные участки. Инициатива предполагает, что на освоение участка предоставляется три года с момента покупки или с марта 2025 года, если земля уже в собственности.
Чернышов заявил, что необходимо также разработать механизм информирования родственников собственников таких участков. Это позволило бы предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается, поскольку пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru