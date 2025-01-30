Депутат Чернышов предложил уведомлять семьи о возможном изъятии участка

Уточняется, что 1 марта 2025 года вступает в силу закон об изъятии неиспользуемых земель, что позволит вовлечь в оборот заброшенные участки. Инициатива предполагает, что на освоение участка предоставляется три года с момента покупки или с марта 2025 года, если земля уже в собственности.

Чернышов заявил, что необходимо также разработать механизм информирования родственников собственников таких участков. Это позволило бы предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается, поскольку пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что загородный дом является самым привлекательным вариантом жилья для большинства россиян, поскольку индивидуальное строительство позволяет не ограничивать себя в метраже и количестве комнат, а также часто бывает дешевле, чем квартира в многоэтажке.

