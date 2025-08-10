Аналитик исключил сокращение урожая из-за засухи на юге России

Руководитель «АБ-Центра» Алексей Плугов в эфире НСН сообщил, что стоимость капусты в РФ в оптовом сегменте стала на 40% ниже, чем год назад, а в рознице снижение составило свыше 12%. 

Засуха не является аномалией для юга России, и она не отразится на количестве урожая, при этом цены на ряд овощей уже снизились, несмотря на такое погодное условие. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Ранее СМИ сообщили, что осенью в России подсолнечное масло может подорожать на 15-30% из-за экстремальной засухи в южных регионах страны. Отмечается, что она негативно сказывается на формировании корзинки и наливе семян.

По данным Telegram-канала «Shot Проверка», сейчас поставщики предлагают масло оптом от 108 до 120 рублей за литр. При этом за год продукт уже подорожал почти на 20%. Однако, по словам Плугова, засуха не повлияет на урожай.

«Засуха для юга России — это не новость. Это происходит каждый год. Ничего сверхъестественного нет. По другим культурам мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы что-то случилось с урожаем. Например, овощи на юге в принципе без капельного полива не растут. Засуха засухой, а, например, цены на капусту обвалились. В опте уже на 40% ниже, чем год назад. А в рознице снижение уже более 12% год к году. Картофель подешевел год к году. И засуха никак не помешала», - рассказал он.

Аналитик также заметил, что засуха не является аномалией для юга России

«Для юга в принципе аномально, если засухи не будет. В последние годы она всегда наблюдается. Аномальной погоды летом мы не наблюдаем. Весной были заморозки, похолодание. Было снижение урожая некоторых видов фруктов, помидоров», - напомнил собеседник НСН.

Ранее греческий фермер, партнер бренда живого оливкового масла «Greek legend» Янис Вутактакис в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что оливковое масло полезно, но для исключения вреда здоровью его следует употреблять в меру, качественное масло пахнет травой и артишоками, а если оно без запаха или отдает затхлостью — масло испорчено.

ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
