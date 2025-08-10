Аналитик исключил сокращение урожая из-за засухи на юге России

По данным Telegram-канала «Shot Проверка», сейчас поставщики предлагают масло оптом от 108 до 120 рублей за литр. При этом за год продукт уже подорожал почти на 20%. Однако, по словам Плугова, засуха не повлияет на урожай.

«Засуха для юга России — это не новость. Это происходит каждый год. Ничего сверхъестественного нет. По другим культурам мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы что-то случилось с урожаем. Например, овощи на юге в принципе без капельного полива не растут. Засуха засухой, а, например, цены на капусту обвалились. В опте уже на 40% ниже, чем год назад. А в рознице снижение уже более 12% год к году. Картофель подешевел год к году. И засуха никак не помешала», - рассказал он.