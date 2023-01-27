«Безумная идея!»: В Госдуме не поддержали предложение об изъятии дач за долги

С заброшенными дачами нужно бороться: возбуждать дело и взымать задолженность, но точно не отнимать участок, отметил в эфире НСН депутат Сергей Гаврилов. 

Предложение изымать дачи за долги, если владелец три года не платит взносы, безумное, это может быть единственным жильем человека, который попал в сложную ситуацию, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с НСН.

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Накануне «Известия» сообщили, что в России предложили изымать дачи за долги, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию. Инициативу в правительство направили крупные риелторские компании. Так, речь идет о заброшенных участках, которых обычно 10–20% в садово-товарищеских сообществах. Сергей Гаврилов отметил, что не поддержал бы подобную инициативу.

«Формула абсолютно некорректна. Но рациональное зерно есть, так как у нас есть статус земель сельхозназначения. Но изъятие земель сельхозназначения направлено на то, чтобы поддерживать плодородие, сохранять земли, а здесь, все-таки, это частная собственность. Отнимать садовые участки в наше время – это безумная идея. Если бы такая инициатива поступила в наш комитет, я бы ее не поддержал. Человек может быть ранен, проходить где-нибудь лечение, приедет, а у него отняли единственный участок, тем более в котором можно прописаться. Что это такое? Есть другие пути решения проблемы и другое время для таких решений. Но бороться с заброшенными участками в СНТ нужно. Необходимо искать собственника, возбуждать по убыткам дело, выводить на банкротство или взымать просроченную задолженность», - сказал Гаврилов.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности передачи в пользование третьим лицам объектов имущества общего пользования садовых товариществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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