Россиянам рассказали о штрафах для владельцев дачных участков

Штрафы до 500 рублей предусмотрены за зарастание участка сорняками, например, борщевиком, а выращивание растений, содержащих психотропные вещества, может обернуться уголовной ответственностью.

Наказание в размере от двух до трёх тысяч рублей предусмотрено за скопление на дачном участке мусора или его неправильную утилизацию. Штраф за мытьё автомобиля будет несколько больше - от трёх до пяти тысяч рублей.

Не следует забывать и про закон о тишине. Дачникам, которые шумят с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным, грозит штраф до трёх тысяч рублей. Любителям шашлыков следует помнить, что мангал на дачном участке должен располагаться на расстоянии не менее пяти метров от дома, а костер — не ближе 15 метров. Иначе штраф до пяти тысяч рублей.

Кроме того, владельцы, которые в течение трёх лет не освоят свои дачные участки, могут их лишиться. О неосвоенности свидетельствуют хлам, разрушенные постройки, сорняки и неоформленные здания. Собственнику назначат штраф не менее 20 тысяч рублей и дадут шесть месяцев на устранение нарушений. Если в итоге ничего не изменится, то участок могут изъять.

Ранее в Роскачестве заявили, что большинство россиян покупают товары для дачи и дома онлайн, сообщает RT.

