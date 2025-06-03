Россиянам рассказали о штрафах для владельцев дачных участков
Владельцы дачных участков будут оштрафованы за любую постройку с фундаментом, не поставленную на кадастровый учёт. Как пишет «ФедералПресс», согласно поправкам в Земельный кодекс, которые начали действовать с 1 марта 2025 года, он составит 20% от суммы налога за все годы эксплуатации таких объектов.
Штрафы до 500 рублей предусмотрены за зарастание участка сорняками, например, борщевиком, а выращивание растений, содержащих психотропные вещества, может обернуться уголовной ответственностью.
Наказание в размере от двух до трёх тысяч рублей предусмотрено за скопление на дачном участке мусора или его неправильную утилизацию. Штраф за мытьё автомобиля будет несколько больше - от трёх до пяти тысяч рублей.
Не следует забывать и про закон о тишине. Дачникам, которые шумят с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным, грозит штраф до трёх тысяч рублей. Любителям шашлыков следует помнить, что мангал на дачном участке должен располагаться на расстоянии не менее пяти метров от дома, а костер — не ближе 15 метров. Иначе штраф до пяти тысяч рублей.
Кроме того, владельцы, которые в течение трёх лет не освоят свои дачные участки, могут их лишиться. О неосвоенности свидетельствуют хлам, разрушенные постройки, сорняки и неоформленные здания. Собственнику назначат штраф не менее 20 тысяч рублей и дадут шесть месяцев на устранение нарушений. Если в итоге ничего не изменится, то участок могут изъять.
Ранее в Роскачестве заявили, что большинство россиян покупают товары для дачи и дома онлайн, сообщает RT.
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