Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку

ОТСТАВКА И ИСК

Накануне председатель Совета судей России Виктор Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры. Известно, что он написал заявление по собственному желанию. При этом Момотов сохранил статус судьи в отставке и продолжает возглавлять Совет судей.

С 26 сентября он был освобожден от должности председателя Совета судей и судьи Верховного суда РФ по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В документе указано, что «ВККС прекратила полномочия Момотова В. В, судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"».