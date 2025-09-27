Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку
26 сентября Виктор Момотов ушел в отставку по собственному желанию после иска Генпрокуратуры России.
Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов подал в отставку по собственному желанию. Это произошло после того, как Генпрокуратура подала в отношении него иск. Судью подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства.
ОТСТАВКА И ИСК
Накануне председатель Совета судей России Виктор Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры. Известно, что он написал заявление по собственному желанию. При этом Момотов сохранил статус судьи в отставке и продолжает возглавлять Совет судей.
С 26 сентября он был освобожден от должности председателя Совета судей и судьи Верховного суда РФ по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В документе указано, что «ВККС прекратила полномочия Момотова В. В, судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"».
Отмечается, что соответствующее решение было принято на седьмом заседании ВККС, которое прошло с 22 по 26 сентября в Москве. Сам Момотов объяснил свой уход с поста влиянием сложившейся вокруг него ситуации с иском на «авторитет судебной власти».
«Я ушел в отставку только потому, что складывающаяся вокруг моего имени ситуация, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу. Я собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», - приводит его слова издание РБК.
23 сентября стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск к Момотову из-за нарушения им антикоррупционного законодательства. В рамках иска представители ведомства попросили запретить судье покидать страну. Отмечается, что эту меру предлагают использовать в качестве обеспечительной на время рассмотрения иска. Также запрет должен коснуться аффилированных с судьей лиц, передает RT.
Момотов в интервью РБК назвал утверждения из иска клеветой. Уточняется, что беседа по исковому заявлению Генпрокуратуры состоится в Останкинском районном суде в Москве уже 30 сентября. По данным источника, дело рассмотрит судья Ольга Лукьянова.
МИЛЛИАРДЫ И ОТЕЛИ
Известно, что в рамках иска Генпрокуратура потребовала изъять у Виктора Момотова 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, передает RT.
По информации ведомства, он развивал и увеличивал свой гостиничный бизнес — сеть отелей «Marton». Отмечается, что для этого он привлек владельца сети Андрея Марченко и свою мать Надежду Момотову (Ларянову), на которых оформлялись объекты. При этом Момотов лично продолжал управлять активами.
Сообщалось, что для развития бизнеса он сотрудничал с предпринимателями Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых Генпрокуратура называет организаторами ОПГ «Покровские».
Согласно данным ведомства, общая стоимость гостиничных активов превышает 9 млрд рублей. При этом также известно, что Момотов и Марченко уклонялись от уплаты налогов на сумму примерно в 500 млн рублей.
В Генпрокуратуре считают, что Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Кубани и еще нескольких регионов РФ, что ему было запрещено с учетом его должности. Издание РБК писало, что он с 2010 года, занимая руководящие судейские посты, обладал неограниченным влиянием на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов.
Ранее Совет Федерации России назначил Игоря Красного, который до этого являлся генпрокурором РФ, на должность председателя Верховного суда страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов»
- Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире
- Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку
- В Чувашии БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию
- Аксенов: Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят после СВО
- СМИ: В Китае при ремонте угольной шахты погибли трое рабочих
- Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном РФ
- В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ
- ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru