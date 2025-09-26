ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова

Отмечается, что соответствующее решение было принято на седьмом заседании ВККС, которое прошло с 22 по 26 сентября в Москве.

«ВККС РФ прекратила полномочия 15 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке... в частности Момотова В.В.» - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что генпрокуратура РФ потребовала изъять у председателя Совета судей РФ Виктора Момотова активы на девять млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

