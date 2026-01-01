Никита Высоцкий пожелал россиянам хорошего джаза и рока в Новом году
1 января 202602:00
Ева Никитина
Режиссер Никита Высоцкий в эфире НСН рассказал, что он из тех людей, которые под Новый год верят, что все плохое закончится, а начнется хорошее.
Режиссер Никита Высоцкий в эфире НСН пожелал россиянам хорошей музыки в Новом году, а также уверенности в том, что теперь все в жизни будет только лучше.
«Я из тех людей, которые под Новый год верят, что все плохое закончится, а начнется хорошее. Потом это жизнь иногда опровергает, конечно, но накануне Нового года я всегда уверен, что все будет хорошо. Этого всем и желаю. Пусть хотя бы частично сбываются наши позитивные прогнозы. Новый год – это обязательно надежды, уверенность в том, что все будет хорошо. Сам этот праздник, само мгновение смены одного года на другой – это чудесно, потому что мы в этот момент все счастливы. Пусть всем вам будет хорошо, мне будет хорошо, нашим близким будет хорошо. Чтобы была хорошая музыка, хороший джаз, хороший рок, хороший поп, и классика тоже», - сказал он.
Ранее режиссер Константин Бронзит в новогоднем поздравлении пожелал россиянам душевного равновесия "без дерготни, без нервов".
