Лидер группы «СерьГа» пожелал в новом году «зажигаться и творить»

У всех любителей хорошей музыки и читателей НСН должно быть больше добра и света в Новом году, пожелал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Всем читателям Национальной службы новостей, всем, кто следит за хорошей музыкой и при этом остается на своем любимом рабочем месте, я желаю зажигаться от нашей музыки и делать свое дело дальше. Всем здоровья и радости в будущем году. Живите долго, и пусть в вашей жизни будет больше добра и света. Слава Богу за все. Да здравствует наша великая Родина! Увидимся на концертах, услышимся на самых наших замечательных радиостанциях», — рассказал он.

Сам певец признался, что провел год в «рабочем» режиме, заодно анонсировав выход альбома «Страна таксофонов» на виниле в начале 2026 года.

