Экс-командующего 58-й армией Попова этапировали в подмосковную колонию
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, который был осужден за мошенничество и служебный подлог, этапирован в колонию в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима... в Коломне», - рассказал собеседник агентства.
Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд признал экс-командующего виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, приговорил его к пяти годам колонии и лишил звания генерал-майора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В июле 2-й Западный окружной военный суд признал приговор законным. Срок наказания Попова истекает в конце мая 2029 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-командующего 58-й армией Попова этапировали в подмосковную колонию
- СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
- МИД: Россия не присоединится к антикорейским заявлениям и документам
- Пентагон заключил контракт на производство вертолетов на $10,3 млрд
- Двенадцать государств создали коалицию по финансовой поддержке ПНА
- СМИ: Трамп допустил снятие ограничений на удары по России американским оружием
- Суд арестовал мужчину, чья посылка взорвалась в петербургском почтовом отделении
- Евгений Петросян отреагировал на смерть Тиграна Кеосаяна
- В России заявили о нелогичности слов Каллас о роли США в украинском кризисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru