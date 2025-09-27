Экс-командующего 58-й армией Попова этапировали в подмосковную колонию

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, который был осужден за мошенничество и служебный подлог, этапирован в колонию в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима... в Коломне», - рассказал собеседник агентства.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд признал экс-командующего виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, приговорил его к пяти годам колонии и лишил звания генерал-майора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В июле 2-й Западный окружной военный суд признал приговор законным. Срок наказания Попова истекает в конце мая 2029 года.

