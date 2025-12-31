Вадим Самойлов пообещал «новые сюрпризы» и рассказал, как быть счастливым

Среди самых важных итогов 2025 года для России — юбилей победы в Великой Отечественной войне, творческая помощь участникам СВО, а также встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, рассказал основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с НСН.

«Главное событие 2025 года — это юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Эту дату совершенно невозможно переоценить для нашей страны, для нас всех, для нашего народа. Второе событие года — появление большого количества всяких гуманитарных инициатив, в которых, дается свет творчеству ветеранов СВО. Они пишут стихи, песни, им дают зеленый свете на федеральных каналах. А номер три — это встреча Путина с Трампом и попытка реанимировать российско-американские взаимоотношения», — подчеркнул он.

Рокер также отметил и личные итоги года.