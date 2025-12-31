Вадим Самойлов пообещал «новые сюрпризы» и рассказал, как быть счастливым
Сохранение исторической памяти, расширение возможностей для ветеранов СВО и дипломатия стали важнейшими вехами 2025 года, заявил Вадим Самойлов.
Среди самых важных итогов 2025 года для России — юбилей победы в Великой Отечественной войне, творческая помощь участникам СВО, а также встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, рассказал основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с НСН.
«Главное событие 2025 года — это юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Эту дату совершенно невозможно переоценить для нашей страны, для нас всех, для нашего народа. Второе событие года — появление большого количества всяких гуманитарных инициатив, в которых, дается свет творчеству ветеранов СВО. Они пишут стихи, песни, им дают зеленый свете на федеральных каналах. А номер три — это встреча Путина с Трампом и попытка реанимировать российско-американские взаимоотношения», — подчеркнул он.
Рокер также отметил и личные итоги года.
«В личном плане я могу сказать, что этот год для меня стал переходным, так как мне исполнился 61 год. Я отмечал 60-летие, у меня был тур, посвященный этому событию. Это единственный тур, который я посвятил своему дню рождению. Я готовлю новые сюрпризы зрителям, подарки и новый проект. Я заряжен и готов идти вперед, радовать зрителя и себя», — указал он.
Самойлов также назвал свой секрет счастья.
«Я сердечно поздравляю всех с Новым Годом и желаю нового счастья. Ну а как же поймать это счастье? Мне кажется, ответ прост. Быть добрым и отзывчивым - значит быть счастливым. С Новым годом, друзья!», — поделился музыкант.
Ранее Самойлов призвал музыкантов не становиться «клоунами» в соцсетях.
