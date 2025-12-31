Главным достижением уходящего года стало то, что российские спортсмены возвращаются на международные турниры, это стимулирует и детей заниматься спортом. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Уходящий 2025 год запомнился болельщикам победами российских спортсменов, а также тем, что атлеты из России начали возвращаться на международные старты, отметил комментатор.

«Летом мы видели успехи наших пловцов, победы наших дзюдоистов, фехтовальщиков, синхронистов, гимнастов. В таких трудных условиях мы все-таки выступаем. Отрадно, что российские лыжники получили возможность отбираться на Олимпиаду. Радует и то, что российский спорт дарит надежду юным атлетам. Очень хочется, чтобы наши дети росли под мирным небом, любили большую страну и продолжали развиваться», — сказал Губерниев.