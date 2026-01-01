«Удовольствие в мелочах»: Билли Новик пожелал россиянам меньше тревожиться
Билли Новик признался НСН, что у него наступил «приятный возраст» для садоводства, а также анонсировал новые песни и расширение состава группы.
Автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик рассказал НСН об увлечении садоводством и отгремевших юбилейных концертах.
«В 2025 году отгремели два юбилея: мне исполнилось 50 лет, а моей группе «Billy’s Band» — 25 лет. Мы достойным образом отмечали две круглые даты, проводя большие концерты в российских городах. За год было много очень приятных встреч, приятных слов. Кроме того, я активно продолжаю развивать свой сад. У меня есть проект «Билли на Вилле», которому уже пять лет. В своих соцсетях я рассказываю о том, как сажаю растения. В этом году я устроил квест и предложил своим подписчикам и любителям группы «Billy’s Band» присылать мне посылки с самыми разнообразными растениями. Я их сажаю, забочусь о них, смотрю, как они растут, какой энергией питаются. Это очень приятно. Лет 15 назад я даже посмеивался над садоводами и огородниками, а сейчас, видимо, пришел приятный возраст, когда все это обрело некоторый смысл. Я бы даже сказал, приоткрыло ворота в новый спектр удовольствий», — сказал собеседник НСН.
В наступающем 2026 году музыкант пожелал россиянам больше радоваться мелочам и меньше тревожиться.
«Я поздравляю всех с наступающим новым 2026 годом. Я желаю всем стараться поменьше тревожиться и все-таки находить удовольствие в том, что у нас есть, в тех мелочах, которые нас окружают каждый день. Я считаю, что Новый год является главным праздником. Дорогие друзья, с Новым годом!» — обратился ко всем Билли Новик.
По его словам, в следующем году «Billy’s Band» продолжит давать юбилейные концерты.
«В 2026 году мы планируем продолжать юбилейные концерты во многих городах нашей необъятной Родины. Мы готовимся, расширяем состав, пишем новые песни», — отметил музыкант.
Ранее Новик сказал НСН, что появление нового джазового лейбла в России позитивно скажется на развитии индустрии, однако в целом интерес лейблов к жанру скорее связан с правами на музыку, а не монетизацией.
