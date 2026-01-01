В наступающем 2026 году музыкант пожелал россиянам больше радоваться мелочам и меньше тревожиться.

«Я поздравляю всех с наступающим новым 2026 годом. Я желаю всем стараться поменьше тревожиться и все-таки находить удовольствие в том, что у нас есть, в тех мелочах, которые нас окружают каждый день. Я считаю, что Новый год является главным праздником. Дорогие друзья, с Новым годом!» — обратился ко всем Билли Новик.

По его словам, в следующем году «Billy’s Band» продолжит давать юбилейные концерты.

«В 2026 году мы планируем продолжать юбилейные концерты во многих городах нашей необъятной Родины. Мы готовимся, расширяем состав, пишем новые песни», — отметил музыкант.

Ранее Новик сказал НСН, что появление нового джазового лейбла в России позитивно скажется на развитии индустрии, однако в целом интерес лейблов к жанру скорее связан с правами на музыку, а не монетизацией.

