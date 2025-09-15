Арестованный за взятки мэр Красноярска подал отставку
Арестованный за взятки на 180 млн рублей мэр Красноярска Владислав Логинов подал отставку. Об этом со ссылкой на Красноярский горсовет сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рассмотрение заявления назначено на 16 сентября.
«Соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию», - говорится в сообщении.
Логинов был арестован в июне 2025 года. По данным Следственного комитета РФ, чиновник получил взятку в виде денег, а также оплаты строительства бани на его земельном участке, сообщает RT.
Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, получившего 10 лет колонии за взятки, взыскали более миллиарда рублей в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
