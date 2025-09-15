Арестованный за взятки мэр Красноярска подал отставку

Отмечается, что рассмотрение заявления назначено на 16 сентября.

«Соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию», - говорится в сообщении.

Логинов был арестован в июне 2025 года. По данным Следственного комитета РФ, чиновник получил взятку в виде денег, а также оплаты строительства бани на его земельном участке, сообщает RT.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, получившего 10 лет колонии за взятки, взыскали более миллиарда рублей в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

