В уходящем году было много работы — съемок, концертов и корпоративов, однако главным подарком стало рождение внука. Об этом НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник НСН назвал одним из важнейших событий 2025 года выход нового альбома его супруги – певицы Валерии.

«Для меня главным событием года стал выход альбома Валерии, в том числе и на виниле. Это достаточно серьезная работа, это последний альбом, достаточно тяжелый момент. Сегодня набрано такое количество репертуара, что смысла нет дальше писать альбомы. Поэтому мы выпустили концептуальный альбом “Исцелю”. Естественно, было много съемок, концертов, корпоративов. Событий много происходит, поэтому мало что успеваем. А еще в этом году у нас родился еще один внук», – отметил он.

Он также поделился главными ожиданиями от 2026 года.