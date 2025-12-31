«Ждём мира!»: Пригожин пожелал политикам конструктива, а россиянам – позитива
Одним из главных событий в шоу-бизнесе стал выход альбома Валерии «Исцелю», сказал НСН муж певицы Иосиф Пригожин.
В уходящем году было много работы — съемок, концертов и корпоративов, однако главным подарком стало рождение внука. Об этом НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Собеседник НСН назвал одним из важнейших событий 2025 года выход нового альбома его супруги – певицы Валерии.
«Для меня главным событием года стал выход альбома Валерии, в том числе и на виниле. Это достаточно серьезная работа, это последний альбом, достаточно тяжелый момент. Сегодня набрано такое количество репертуара, что смысла нет дальше писать альбомы. Поэтому мы выпустили концептуальный альбом “Исцелю”. Естественно, было много съемок, концертов, корпоративов. Событий много происходит, поэтому мало что успеваем. А еще в этом году у нас родился еще один внук», – отметил он.
Он также поделился главными ожиданиями от 2026 года.
«От будущего года мы ждем наступления мира, это, помимо прочего, позволит встречаться со зрителями не только в России. Хотелось бы, чтобы адекватность политиков перешла в конструктивный диалог. Также 18 апреля мы решили сделать концерт в “Барвихе Luxury Village” — это одновременно и презентация нового альбома, и отмечание дня рождения Валерии. Мы впервые будем выступать в этом зале», — сказал Пригожин.
Продюсер также предсказал кардинальные перемены в шоу-бизнесе в ближайшие два года.
«Шоу-бизнес идет по наитию — он развивается согласно технологическим данным, таким, как нейросети и многое другое. Есть артисты-мастодонты, которые снискали популярность благодаря прошлым заслугам, но их осталось немного. Что касается нового поколения — на “Яндекс Музыке” представлены 1,8 млн артистов. Представляете, какой огромный выбор у аудитории и что нужно делать для того, чтобы все время оставаться на плаву? Мировой рынок серьезно меняется. Я не думаю, что он существенно изменится в 2026 году, но в 2027 году начнутся действительно серьезные перемены», — подчеркнул он.
В своем поздравлении с Новым годом Пригожин пожелал россиянам мирного неба над головой и больше позитива.
«От всей души хочу всех поздравить с Новым годом! В первую очередь всем желаю мирного неба над головой, которого сегодня очень не хватает, и позитива во всех смыслах слова, чтобы политика не мешала людям нормально жить, развиваться, процветать. А музыкантам желаю создавать атмосферный и душевный музыкальный материал», — подытожил продюсер.
Ранее Пригожин раскритиковал тех, кто возмущается многомиллионными гонорарами звезд в период новогодних корпоративов. Он пояснил, что рост стоимости выступлений связан с общей инфляцией и мировой экономической ситуацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
