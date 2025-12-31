Бояков пожелал россиянам хорошей музыки и «поменьше пошлости» в 2026 году

Художественный руководитель «Театра на Малой Ордынке» в беседе с НСН заявил, что в 2026 году хочет сделать свой театр самым модным, интересным, открытым и ярким.

Худрук Эдуард Бояков в эфире НСН назвал в числе главных культурных событий 2025 года литературные новинки.

Фэнтези, комиксы и мистика: Названы главные тренды российского книжного рынка
«В 2025-м году было много радостного, интересного в моем профессиональном поле. Были новые книги стихов моих любимых поэтов: Анны Ревякиной, Игоря Караулова, Марии Ватутиной, Анны Долгаревой. Была выдающаяся совершенно работа - роман Захара Прилепина «Тума». Большой, серьезный, посвященный XVII веку, Степану Разину. И, читая эту книгу, которая останется в истории русской литературы, поражаешься, как все повторяется. XVII век, но Украина, Польша, Европа, русские самодержцы, казаки, вольные люди, воины, патриоты… Все-все-все повторяется. Потрясающие события. И этот роман для меня - огромная ценность», - рассказал Бояков.

Он также тепло поздравил читателей НСН с Новым годом и Рождеством.

«От всей души поздравляю с Рождеством и Новым годом! Желаю сил, здоровья и, конечно, творческих свершений. Желаю радости, красоты, желаю хорошей музыки нам побольше. поменьше безвкусия, поменьше пошлости. И, слава Богу, русская творческая музыкальная волна жива, слава Богу, у нас есть прекрасные артисты. Я лично очень люблю группу 25/17 и жду новых работ от этих выдающихся музыкантов: от Андрея Бледного, от Антона Завьялова», - заявил худрук.
Мхатовская многоходовка: Зачем Боякову второй театр

И, конечно же, Бояков позвал всех в «Театр на Малой Ордынке», худруком которого он стал в октябре уходящего года.

«Мы строим прекрасный, новый, яркий московский театр. Он получает новые возможности для развития. Мы строим новый репертуар, выпускаем целый ряд премьер и хотим сделать в 2026-м году этот театр самым модным, интересным, открытым и ярким», - заключил он.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РождествоНовый ГодЭдуард БояковТеатр

