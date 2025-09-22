Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 миллиардов рублей

Следствие установило, что Пушкарев, занимая государственные должности, фактически контролировал коммерческие активы, не декларировал их и скрывал доходы через офшоры и иностранные финансовые инструменты.

В 2019 году суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции. В 2022-м во Владивостоке он получил дополнительный срок за злоупотребления, итоговый приговор составил 15 лет и три месяца. Позднее Пушкарев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, передает «Радиоточка НСН».

