Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 миллиардов рублей

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов, принадлежащих семье и доверенным лицам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Совокупная стоимость изъятых компаний превышает 79 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В перечень ответчиков вошли несколько физических лиц и более 20 юридических лиц, включая предприятия групп «Востокцемент» и «Ренессанс». По данным Генпрокуратуры, годовая выручка этих структур превышала 51 миллиард рублей, а чистая прибыль — 5,4 миллиардов рублей.

У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости и 590 млн рублей

Следствие установило, что Пушкарев, занимая государственные должности, фактически контролировал коммерческие активы, не декларировал их и скрывал доходы через офшоры и иностранные финансовые инструменты.

В 2019 году суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции. В 2022-м во Владивостоке он получил дополнительный срок за злоупотребления, итоговый приговор составил 15 лет и три месяца. Позднее Пушкарев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВладивостокКонфискацияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры