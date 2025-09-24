Совфед назначил Краснова главой Верховного суда

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Краснова, занимавшего пост генерального прокурора, на должность главы Верховного суда. Позднее его кандидатуру поддержал комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, напоминает РЕН ТВ.

Глава ВС назначается на шесть лет. До Краснова пост председателя органа занимала Ирина Подносова, которая скончалась 22 июля в возрасте 71 года.

