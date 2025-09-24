Совфед назначил Краснова главой Верховного суда

Игорь Краснов назначен на должность председателя Верховного суда России. Такое решение принял Совет Федерации в ходе пленарного заседания.

Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Краснова, занимавшего пост генерального прокурора, на должность главы Верховного суда. Позднее его кандидатуру поддержал комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, напоминает РЕН ТВ.

Глава ВС назначается на шесть лет. До Краснова пост председателя органа занимала Ирина Подносова, которая скончалась 22 июля в возрасте 71 года.

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
