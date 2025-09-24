Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
Игорь Краснов назначен на должность председателя Верховного суда России. Такое решение принял Совет Федерации в ходе пленарного заседания.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Краснова, занимавшего пост генерального прокурора, на должность главы Верховного суда. Позднее его кандидатуру поддержал комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, напоминает РЕН ТВ.
Глава ВС назначается на шесть лет. До Краснова пост председателя органа занимала Ирина Подносова, которая скончалась 22 июля в возрасте 71 года.
