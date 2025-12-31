Гитарист «Чайфа» предложил россиянам исполнить планы своих детей в новом году

Владимир Бегунов а эфире НСН пожелал исполнения всех желаний и напомнил, что родители могут поправить планы своих отпрысков.

В Новый год Дед Мороз придет ко всем, и все сбудется. К тому же, исполнение желаний детей находится в руках родителей. Об этом НСН заявил гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.

«Я категорически всех поздравляю с величайшим праздником для каждого молодого и не очень человека, с Новым годом. Это праздник, который несет нам кучу радости и надеюсь кучу всего-всего. Вот этого всего-всего-превсего я и желаю от лица нашего коллектива и от себя лично. Друзья мои, верю, что все, что вы загадаете, сбудется, особенно если это будет касаться ваших детей. Их планы вы точно сможете сильно-сильно поправить. Чтобы они радовались и радовали вас! С Новым годом, с новым счастьем, и все сбудется, а Дед Мороз придет ко всем», — сказал он.
По словам музыканта, 2026 году «Чайф» планирует еще один масштабный тур.

«Загадывать на будущий год не хочу, поскольку все планы могут быть, как в поговорке: Господь просто рассмеется. Но планируем еще один тур по всей стране», — указал он.

Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН рассказал о новом альбоме «Вот так», вышедшем к 40-летию коллектива.

ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
