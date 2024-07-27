Коррупция, дома и машины: Экс-замминистра обороны Булгаков попросил выпустить его из СИЗО
Поведение генерала Дмитрия Булгакова схоже с действиями в рамках следствия бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Экс-заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он уже третий подозреваемый. В апреле по уголовному делу о крупной взятке был арестован тоже бывший замминистра оборонного ведомства России Тимур Иванов. Он до сих пор находится в СИЗО. Сам же Булгаков, не успев получить меру пресечения в виде заключения под стражу, уже просит суд смягчить ему наказание.
АРЕСТ ИЛИ СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, потребовал суд не отправлять его в СИЗО. Вместо этого он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или выпустить из-под стражи под залог.
«В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Однако собеседник агентства рассказал, что суд счел доводы адвоката Булгакова и самого бывшего чиновника, которые заявляли, что он не собирается скрываться от следствия, недостаточно убедительными. Сторона защиты генерала также уверяла, что он не сможет повлиять на иных фигурантов дела и свидетелей, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году.
«Доводы следствия судом оценены как достаточно убедительные, не опровергающие основания, указанные в ходатайстве об избрании генералу армии Булгакову меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в правоохранительных органах.
Булгакова арестовали накануне, 26 июля, в рамках уголовного дела о коррупции. В его задержании принимали участие сотрудники ФСБ, Министерства внутренних дел, а также представители Следственного комитета России. Его отправили в московское СИЗО «Бутырка».
«С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому уже были арестованы еще три человека. Известно, что во время работы в Министерстве обороны России он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года генерал ушел из ведомства и перешел на другое место работы. Позже экс-чиновника назначили генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.
В мае 2016 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» Булгаков получил награду Герой России. В армии с 2015 по 2017 год он курировал строительство железнодорожной линии в обход Украины, а также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.
По данным РИА Новости, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. В связи с созданной им схемой в российские войска поставлялись дорогие некачественные сухпайки, а говядина в них заменялась на свинину или мясо курицы. При этом трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор «Грязинского пищевого комбината», были арестованы еще в апреле.
Поведение Булгакова в рамках следствия напоминает действия экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого задержали 23 апреля. Он обвиняется в получении взятки в размере более 1 млрд рублей. На прошлой неделе следствию с помощью изучения госконтрактов, договоров на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также данных из налоговой удалось подтвердить причастность Иванова к получению взятки. Однако его защита не согласна с такой трактовкой прокуратуры. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, расценивая их как результат гражданско-правовых отношений.
Сам бывший чиновник свою вину не признал, заявляя, что его действия якобы «не носили криминального характера». Иванов считает, что они должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление. К тому же бывший чиновник обратил внимание на незаконность своего задержания в отсутствии одного из защитников. К тому же, обвиняемый отказался сотрудничать со следствием.
Иванов так же, как и Булгаков, уже требовал выпустить его из СИЗО, так как его арест был продлен до сентября. В качестве аргумента он привел тот факт, что ранее он являлся участником боевых действий и получал государственные награды и различные благодарности за свою службу. В связи с этим защита бывшего замминистра обороны отправила в суд запрос о замене его ареста на домашний арест или на запрет определенных действий.
ОПЯТЬ ДОМА И МАШИНЫ
Между тем, СМИ стало известно, что в 2018 году доход Дмитрия Булгакова составил около 15 млн рублей. Такие данные приведены в его последней открытой декларации за 2018 год.
Так, по опубликованной информации, во владении его семьи находился особняк площадью около 620 кв. м, а в качестве совместного с супругой имущества — квартира площадью 109 кв. м. Также известно, что жена Булгакова владела тремя земельными участками, жилым домом площадью более 620 кв. м и кроссовером Lexus RX350. Сейчас новый автомобиль такой марки, по данным портала Auto.ru, стоит примерно 13 млн рублей.
В деле Тимура Иванова также фигурировала многомиллионная недвижимость и дорогие автомобили. Так, сообщалось, что в ходе обысков у него нашли два люксовых авто с номерами за несколько миллионов рублей. По данным СМИ, за время службы в Министерстве обороны экс-чиновник и его супруга приобрели жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Однако, предположительно, дом был оформлен на Светлану Захарову, с которой Иванов развелся в 2022 году. Известно, что с 2016 года сам Иванов официально владел только долей в квартире площадью 44,2 квадратных метра. У него в пользовании также была квартира площадью 300 квадратных метров, а их ребенок с 2016 года владел квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.
По сообщениям СМИ, бывшему замминистра принадлежала «дворянская усадьба на берегу Волги» в Тверской области. Площадь этого объекта недвижимости составила почти три тысячи квадратных метров на восьми гектарах земли. При этом, по информации Telegram-канала Mash, экс-чиновник якобы жил в усадьбе Анны фон Мекк XIX века.
Ранее политолог Евгений Минченко в интервью НСН предположил, что арест Тимура Иванова может быть связан с недовольством высшей власти.
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