Коррупция, дома и машины: Экс-замминистра обороны Булгаков попросил выпустить его из СИЗО

АРЕСТ ИЛИ СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, потребовал суд не отправлять его в СИЗО. Вместо этого он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или выпустить из-под стражи под залог.

«В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Однако собеседник агентства рассказал, что суд счел доводы адвоката Булгакова и самого бывшего чиновника, которые заявляли, что он не собирается скрываться от следствия, недостаточно убедительными. Сторона защиты генерала также уверяла, что он не сможет повлиять на иных фигурантов дела и свидетелей, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году.