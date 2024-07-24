Экс-замглавы МО Иванов заявил, что его действия не носили криминального характера

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов считает, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Экс-замминистра обороны Иванов потребовал выпустить его из СИЗО как ветерана

Бывший заместитель главы военного ведомства также обращает внимание на незаконность своего задержания в отсутствии одного из защитников.

Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

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