Найдены новые доказательства причастности экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки

Следствие представило новые доказательства по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, в том числе - данные из налоговой службы, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ и госконтракты, сообщает РИА Новости.

Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Защита Иванова не согласилась с трактовкой прокуратуры.

Ранее Иванов потребовал выпустить его из СИЗО как ветерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минобороны РФВзятки

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