Найдены новые доказательства причастности экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
21 июля 202408:32
Следствие представило новые доказательства по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, в том числе - данные из налоговой службы, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ и госконтракты, сообщает РИА Новости.
Защита Иванова не согласилась с трактовкой прокуратуры.
Ранее Иванов потребовал выпустить его из СИЗО как ветерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru