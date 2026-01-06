Конец лазейкам: В России введут единые правила тонировки стекол авто
С 9 января в России начнут штрафовать за «излишнюю» тонировку на любых машинах.
С 9 января 2026 года автовладельцев смогут штрафовать за некорректную тонировку стекол — в том числе на транспортных средствах, временно ввезенных на территорию страны. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Речь идет о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 12.5 КоАП», который вступает в силу именно с указанной даты. По словам Машарова, главная цель закона — устранить существовавший правовой пробел: ранее владельцы временно ввезенных автомобилей могли избегать ответственности за нарушение норм тонировки.
Размер штрафа за несоблюдение допустимых параметров тонировки останется прежним — 500 рублей.
Ранее регулирование в этой сфере опиралось на Технический регламент Таможенного союза, где зафиксированы требования к тонировке автомобильных стекол. Однако этот документ не охватывал машины, ввозимые из государств, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС).
Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет следовать «Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации». Как пояснил Машаров, с 9 января временно ввезенные в РФ автомобили смогут эксплуатироваться лишь при условии, что тонировка их стекол соответствует установленным правилам.
Эксперт обратил внимание на действующие в России нормативы по тонировке автомобильных стекол. Для лобового и передних боковых стекол допускается тонировка, обеспечивающая светопропускание не ниже 70%; для бронированных автомобилей минимальный порог установлен на уровне 60%.
«Могу отметить, что принятие данного федерального закона уравняло всех водителей на дорогах в РФ, а также повысило безопасность при передвижении», - отметил Машаров.
Инициированные правительством РФ поправки были одобрены в декабре 2025 года.
Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах водителей временно ввезённых автомобилей в случае нарушения правил тонировки, отмечает RT.
Ранее депутаты направляли письмо зампреду правительства Алексею Оверчуку с предложением разрешить регионам регулировать требования к тонировке передних стекол автомобилей. Об этом сообщал ТАСС. В пояснительной записке указано, что тонировка на стеклах защищает водителей от вредного излучения солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру, а также может послужить защитой от краж.
Тогда адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько говорил НСН, что нельзя давать регионам возможность самостоятельно менять требования к тонировке передних стекол автомобилей, так как уже есть международный регламент, недопустимо ему противоречить.
«Требования к регулировке передних стекол, к их светопропуску установлены техрегламентом «о безопасности колесных транспортных средств» - это международный документ. Он касается Единого таможенного союза, поэтому передавать регионам то, что регулируется на международном уровне, это полнейшая глупость. Это будет противоречить техрегламенту. Если регион такие полномочия получит, то автомобиль будет не соответствовать требованиям техрегламента. Регионы не могут сделать нормативные акты, которые нарушают техрегламент», - отметил он.
Однако не все законотворцы согласны с ужесточением политики в отношении автомобильных стекол. Так, депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей при условии, что их светопропускание составляет не менее 60%. Но подобная инициатива не возымела поддержки у самих автомобилистов.
В частности, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что если в России разрешат наносить более темную тонировку на передние стекла авто, то этим будут пользоваться злоумышленники.
«Эту инициативу невозможно поддержать, потому что она, во-первых, безграмотная, а во-вторых, вредная. Безграмотная она потому, что нормы тонировки предписываются не российским законодательством, а наднациональным - техническим регламентом Таможенного союза. В этой связи разрешить тонировку в России мы не сможем, потому что она запрещена нам свыше. Кроме того, у нас в стране сейчас совершаются террористические акции, и зачастую в них используется автотранспорт. В таких условиях вопрос о тонировке вообще стоять не должен, потому что этой тонировкой будут пользоваться те, кто хочет что-то в своем автомобиле скрыть», - отметил эксперт.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего.
