Речь идет о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 12.5 КоАП», который вступает в силу именно с указанной даты. По словам Машарова, главная цель закона — устранить существовавший правовой пробел: ранее владельцы временно ввезенных автомобилей могли избегать ответственности за нарушение норм тонировки.



Размер штрафа за несоблюдение допустимых параметров тонировки останется прежним — 500 рублей.



Ранее регулирование в этой сфере опиралось на Технический регламент Таможенного союза, где зафиксированы требования к тонировке автомобильных стекол. Однако этот документ не охватывал машины, ввозимые из государств, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС).



Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет следовать «Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации». Как пояснил Машаров, с 9 января временно ввезенные в РФ автомобили смогут эксплуатироваться лишь при условии, что тонировка их стекол соответствует установленным правилам.