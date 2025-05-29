Автомобилисты назвали «непомерными» штрафы за шум в 20 тысяч рублей

Законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего, заявил в интервью НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить до 20 тысяч рублей штрафы для владельцев автомобилей и другого транспорта, превышающих нормы шума и выбросов. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 500 до 1000 рублей. Ольшанский назвал новые штрафы «непомерными».