Автомобилисты назвали «непомерными» штрафы за шум в 20 тысяч рублей
В ситуации с «громкими» автомобилями нельзя «рубить с плеча», сказал в эфире НСН Леонид Ольшанский, указав на несуществующую «экологическую милицию» и завсегдатаев Патриарших прудов.
Законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего, заявил в интервью НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить до 20 тысяч рублей штрафы для владельцев автомобилей и другого транспорта, превышающих нормы шума и выбросов. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 500 до 1000 рублей. Ольшанский назвал новые штрафы «непомерными».
«Это непомерная норма. Президент нашей страны сказал, что любой документ должен отвечать трем принципам: законность, обоснованность и справедливость. Машина прошла техосмотр, без которого выезжать на дорогу нельзя. А что теперь: у нас будут посты на дорогах проверять нормы выброса, у нас появится эдакая экологическая милиция? Это взяткоемкая норма и, конечно, автомобильное сообщество будет против. Я думаю, что у этого законопроекта перспектив нет», - разъяснил эксперт.
При этом он высказал мнение, что шумные водители – это в основном московская проблема.
«Шумные водители - они же не везде, они на Патриарших прудах в Москве. Может быть, где-то еще есть что-то похожее. Первый раз нужно сделать предписание, что надо менять, и понять, как он техосмотр прошел. Поэтому мы не можем так сразу рубить с плеча», - заключил собеседник НСН.
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что полис ОСАГО для водителей не должен стоить больше 1200 рублей.
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