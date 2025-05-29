«Пусть десять раз подумают!»: Шумных водителей смогут вразумить только 15 суток ареста

Для увеличения штрафов за превышение шума необходимо вносить изменения в техрегламент, а это вне компетенции Госдумы, сказал НСН Антон Шапарин.

В случае увеличения штрафов за превышение уровня шума автомобилем пострадают не гонщики, а водители, использующие газовое оборудование, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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В Госдуму ранее внесли законопроект, которым предлагается увеличить ответственность граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также должностных лиц за допуск таких средств к использованию. В случае принятия законопроекта административный штраф в отношении граждан составит 20 тысяч рублей, а в отношении должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Шапарин отметил, что для увеличения штрафов за превышение шума необходимо вносить изменения в техрегламент.

«Все нормы шума автомобилей изложены не в рамках компетенции Госдумы и не в рамках федерального законодательства. Они приведены в техрегламенте. Все несоответствия автомобилей техрегламенту оцениваются в рамках КОАП, и штраф там предусмотрен в размере 500 рублей. Соответственно, для того, чтобы какие-то требования по уровню шума вводить, нужно внести поправки в техрегламент. Если повышать штраф по статье КОАП, то основной пострадавшей группой будут не гонщики, спилившие себе выхлоп, а люди, которые не зарегистрировали газобаллонное оборудование. Таких людей в стране сотни тысяч. Они никому не вредят, просто экономят на топливе. Весь юг России однозначно выступит против, потому что там на газовых заправках очереди, а на бензиновых - перекати-поле катается», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, риск получить 15 суток поможет в борьбе с шумными водителями.

«Внесение изменений в конструкцию выхлопной системы запрещено в любом виде. Соответственно, нужно, чтобы инспектор выписывал постановление, в рамках которого человек обязан машину представить обратно в органы ГАИ с устраненным изменением, с возвращенным в стоковое состояние выхлопом. В таком случае гонщики 10 раз подумают, потому что в случае невыполнения такого предписания сотрудники полиции могут нерадивого водителя отправить на 15 суток», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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