В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
Бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Эвено-Бытантайском районе Якутии, зафиксирован разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила служба спасения республики.
По данным ведомства, автомобиль, перевозивший 12 кубометров топлива, опрокинулся в 30 километрах от населенного пункта Батагай-Алыта.
«Решением КЧС было принято решение о привлечении спасателей Службы спасения Якутии для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Объемы разлива уточняются», - указали в ведомстве.
На место инцидента выехали спасатели и сотрудники АО «Сахаэнерго».
Ранее разлив нефтепродуктов произошел в реке Охлым в Ханты-Мансийском районе Югры, угрозы загрязнения водоемов нет, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
- РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ
- В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком
- СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
- Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
- «Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
- Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек
- Над Россией за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА