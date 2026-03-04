«КОНСТАНИН ЮРЬЕВИЧ ПРОТИВ КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА»

С 11 февраля, когда худрук «Театра на Бронной» Константин Богомолов на волне хейта попросил освободить его от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ, прошел почти месяц, однако его преемник так и не назначен.

В СМИ всплывали имена Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Константина Хабенского и Евгения Писарева, однако первый двое потенциальную связь с мхатовским вузом опровергли. По данным «Коммерсанта», главный кандидат на этот пост Хабенский.

Эту информацию подтвердили изданию источник в окружении Хабенского и источник, близкий к ученому совету вуза. При этом отмечается, что рассматривалась и кандидатура замдиректора МХТ имени Чехова Вадима Верника, который после отставки Богомолова не комментировал эту тему НСН. Молчит пока и сам Хабенский.

При этом театральный паблики на фоне потенциального соперничества двух тезок шутили о том, «как поссорились Константин Юрьевич (Хабенский – прим. НСН) с Константином Юрьевичем (Богомоловым – прим. НСН)», намекая на нетленное произведение Гоголя.

Однако телеведущий Михаил Ширвиндт объяснял НСН, почему худрук Театра Пушкина Евгений Писарев подходит на эту должность больше, чем Хабенский.

«Мой приоритет, конечно же, Женя Писарев, потому что он 25 лет преподает в Школе-студии МХАТ, он мхатовец, он абсолютно по праву, таланту и по умению может быть ректором. Хабенскому это намного труднее, потому что у него, можно сказать, самый главный театр страны под его руководством. Еще взять на себя ректорство, по-моему, неправильно. Так что из этих двух кандидатур я однозначно выбираю Писарева», - отмечал сын Александра Ширвиндта.

Театральный критик Марина Райкина также иронизировала в отношении кандидатуры Хабенского в контексте логики авторов анонимного письма «мхатовских выпускников», указывавших на то, что Богомолов не является «корневым мхатовцем», бережно хранящим традиции Школы-студии МХАТ.

«Допустим, согласимся, что Школу-студию по традиции, в которую так вцепились составители письма, должен возглавлять ее выпускник. Как и сам Художественный театр — тоже должен быть ее выпускник. Два Олега – Ефремов и Табаков – были птенцами мхатовскими. В таком случае, опять же, если следовать логике, надо менять не только нового ректора, но и нынешнего худрука МХАТа — Константина Хабенского. Ибо он тоже не коренной житель мхатовского государства, а засланный из Петербурга, из другой театральной школы, "казачок"», - отмечала Райкина.