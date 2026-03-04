«А теперь Хабенский!»: В мыльной опере со Школой-студией МХАТ назван главный герой
СМИ сузили число кандидатов в ректоры Школы-студии МХАТ до двух руководителей МХТ, театралы шутят о ссоре Константинов Юрьевичей, а критики иронизируют о «засланном казачке».
Худрука и директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского вновь назвали главным кандидатом на остающийся вакантным после отставки Константина Богомолова пост ректора Школы-студии МХАТ.
СМИ пишут, что именно Хабенский может занять этот пост, несмотря на то, что это противоречит одному из главных аргументов авторов знаменитого антибогомоловского письма указывавших на преемственность традиций мхатовского вуза.
«КОНСТАНИН ЮРЬЕВИЧ ПРОТИВ КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА»
С 11 февраля, когда худрук «Театра на Бронной» Константин Богомолов на волне хейта попросил освободить его от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ, прошел почти месяц, однако его преемник так и не назначен.
В СМИ всплывали имена Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Константина Хабенского и Евгения Писарева, однако первый двое потенциальную связь с мхатовским вузом опровергли. По данным «Коммерсанта», главный кандидат на этот пост Хабенский.
Эту информацию подтвердили изданию источник в окружении Хабенского и источник, близкий к ученому совету вуза. При этом отмечается, что рассматривалась и кандидатура замдиректора МХТ имени Чехова Вадима Верника, который после отставки Богомолова не комментировал эту тему НСН. Молчит пока и сам Хабенский.
При этом театральный паблики на фоне потенциального соперничества двух тезок шутили о том, «как поссорились Константин Юрьевич (Хабенский – прим. НСН) с Константином Юрьевичем (Богомоловым – прим. НСН)», намекая на нетленное произведение Гоголя.
Однако телеведущий Михаил Ширвиндт объяснял НСН, почему худрук Театра Пушкина Евгений Писарев подходит на эту должность больше, чем Хабенский.
«Мой приоритет, конечно же, Женя Писарев, потому что он 25 лет преподает в Школе-студии МХАТ, он мхатовец, он абсолютно по праву, таланту и по умению может быть ректором. Хабенскому это намного труднее, потому что у него, можно сказать, самый главный театр страны под его руководством. Еще взять на себя ректорство, по-моему, неправильно. Так что из этих двух кандидатур я однозначно выбираю Писарева», - отмечал сын Александра Ширвиндта.
Театральный критик Марина Райкина также иронизировала в отношении кандидатуры Хабенского в контексте логики авторов анонимного письма «мхатовских выпускников», указывавших на то, что Богомолов не является «корневым мхатовцем», бережно хранящим традиции Школы-студии МХАТ.
«Допустим, согласимся, что Школу-студию по традиции, в которую так вцепились составители письма, должен возглавлять ее выпускник. Как и сам Художественный театр — тоже должен быть ее выпускник. Два Олега – Ефремов и Табаков – были птенцами мхатовскими. В таком случае, опять же, если следовать логике, надо менять не только нового ректора, но и нынешнего худрука МХАТа — Константина Хабенского. Ибо он тоже не коренной житель мхатовского государства, а засланный из Петербурга, из другой театральной школы, "казачок"», - отмечала Райкина.
«ДОМИК» ДЛЯ СВОИХ
Сам Константин Богомолов на фоне скандального письма назвал рассуждения его авторов о «своих» и «чужих» - наивными, глупыми и выставляющими Школу-студию МХАТ, как некую «закрытую секту».
На эту тему высказались уже многие деятели культуры. Так, кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН раскритиковал действия авторов анонимки.
«Деление на своих и чужих пусть останется на совести этих людей. Это некорректно, мягко говоря, так быть не должно. Надо проявлять и терпимость, и уважение друг к другу. Богомолов – человек в высшей степени талантливый, пусть за какие-то свои ошибки этот талантливый человек отвечает перед Богом, что называется, не надо ему ничего указывать. (…) Сама обстановка внутри художественной среды временами становится просто невыносимой, когда в нее вмешиваются активные политические и художественные деятели. Возможно, нас советская власть к этому приучила – давать оценки, ставить друг друга на место. Нельзя политические методы работы переводить в культурную среду. Каждый должен заниматься своим делом», - подчеркнул режиссер.
Со своей стороны, Михаил Ширвиндт объяснил, о какой преемственности будущего ректора Школы-студии МХАТ идет речь.
«МХАТ – это хрестоматия. Надо сначала закончить Школу-студию МХАТ, а потом уже все, что угодно. Для того, чтобы стать Дали, Пикассо или Ван Гогом, надо в любом случае научиться рисовать домик, а потом уже выбирать себе любое направление. В данном случае Школа-студия МХАТ – это домик, недаром во всем мире котируется система Станиславского. Это и есть Школа-студия МХАТ, это синонимы», - сказал телеведущий.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин ранее указывал, почему назначение Богомолова в мхатовский вуз так испугало театралов.
«Идея назначить Богомолова ответственным за реформу театрального образования была в целом хорошая, но для экспериментов ему отдали Школу-студию МХАТ, где бережно хранят традиции, заложенные самим Станиславским и его учениками. Многие увидели в назначении Богомолова попытку разрушить всё то, чем гордилась мхатовская школа и её воспитанники», - отмечал Синтин.
