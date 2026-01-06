В России начнут штрафовать за тонировку на любых авто с 9 января
Автомобилистов в России смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах с 9 января. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, в пятницу начнет действовать регулирующий этот вопрос федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.5 КоАП».
«Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», - подчеркнул Машаров.
Штраф за нарушение правил тонировки составит 500 рублей.
Машаров напомнил, что ранее для регулирования в этой сфере использовали Технический регламент Таможенного союза с правилами тонировки, который не распространялся на машины, ввозимые из не входящих в союз (в рамках ЕАЭС) стран. Теперь при ввозе авто придется руководствоваться Основными положениями по допуску транспортного средства к эксплуатации. Таким образом, временно ввозимые в РФ авто смогут передвигаться только с соответствующей правилам тонировкой.
Ранее в России предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за использование иранской тонировки — рулонных штор, которые крепятся на стекла авто, пишет 360.ru.
