Автомобилисты призвали Госдуму «не темнить» с тонировкой передних стекол
Пока в России совершаются теракты, не может идти никаких разговоров о допуске более темной тонировки стекол авто, сказал НСН Антон Шапарин.
Если в России разрешат наносить более темную тонировку на передние стекла авто, то этим будут пользоваться злоумышленники, сказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей при условии, что их светопропускание составляет не менее 60%. Сейчас для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. Шапарин выступил категорически против такой инициативы.
«Эту инициативу невозможно поддержать, потому что она, во-первых, безграмотная, а во-вторых, вредная. Безграмотная она потому, что нормы тонировки предписываются не российским законодательством, а наднациональным - техническим регламентом Таможенного союза. В этой связи разрешить тонировку в России мы не сможем, потому что она запрещена нам свыше. Кроме того, у нас в стране сейчас совершаются террористические акции, и зачастую в них используется автотранспорт. В таких условиях вопрос о тонировке вообще стоять не должен, потому что этой тонировкой будут пользоваться те, кто хочет что-то в своем автомобиле скрыть», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего.
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