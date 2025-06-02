Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей при условии, что их светопропускание составляет не менее 60%. Сейчас для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. Шапарин выступил категорически против такой инициативы.

«Эту инициативу невозможно поддержать, потому что она, во-первых, безграмотная, а во-вторых, вредная. Безграмотная она потому, что нормы тонировки предписываются не российским законодательством, а наднациональным - техническим регламентом Таможенного союза. В этой связи разрешить тонировку в России мы не сможем, потому что она запрещена нам свыше. Кроме того, у нас в стране сейчас совершаются террористические акции, и зачастую в них используется автотранспорт. В таких условиях вопрос о тонировке вообще стоять не должен, потому что этой тонировкой будут пользоваться те, кто хочет что-то в своем автомобиле скрыть», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что законопроект об увеличении в 40 раз штрафов за превышение автомобилистами шумовых норм не имеет будущего.

