Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей
Компанию-разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали из-за нарушения закона в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.
Организацию признали виновной в невыполнении предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональных данных граждан РФ при их сборе. Суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.
Battlestate Games Limited - создатель игры Escape from Tarkov, шутера в визуальной стилистике пост-СССР.
Ранее столичный Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, напоминает 360.ru.
