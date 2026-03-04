Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей

Серьёзное ДТП произошло этим утром в подмосковном Пушкино Движение поездов МЦК против часовой стрелки этим утром было остановлено Почти 800 детей-сирот из Подмосковья получат квартиры в текущем году Психологи отмечают рост тревожности у москвичей к приходу весны «Температурные качели» ждут жителей столичного региона до конца недели