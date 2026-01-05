Росстандарт: В РФ не планируют запрещать праворульные авто

По его словам, никаких ограничений для таких машин не вводится и не планируется. При этом он отметил, что предстоящее обновление ГОСТов в 2026 году теоретически может усложнить процедуру сертификации праворульных авто, но не более того.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков указывал, что подобный запрет на Дальнем Востоке нереализуем, поскольку там такие машины составляют основу парка.

Ранее в Росаккредитации также опровергли запрет на ввоз праворульных машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

